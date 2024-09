Un servizio di doposcuola organizzato dalla Caritas Corato

La Caritas cittadina di Corato, in risposta ai bisogni manifestati dalle circa 700 famiglie che accompagna, sta organizzando e promuovendo un servizio di doposcuola aperto ai propri assistiti. Dopo una fase sperimentale svoltasi nella prima parte del 2024, con l'inizio del nuovo anno scolastico si intende riavviare e rafforzare il servizio, aperto alla fascia di bambini e ragazzi dal primo anno della Scuola Primaria all'ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.Affinché il servizio sia quanto più accessibile e fecondo si presenta la necessità di volontari che possano sostenere fanciulli ed adolescenti nello studio pomeridiano. Pertanto la Caritas di Corato invita docenti (in attività o in pensione) e chiunque abbia competenze in campo didattico-pedagogico a segnalare la propria disponibilità gratuita per il buono e proficuo svolgimento del servizio.Chiunque fosse interessato ad offrire la propria competenza o desiderasse maggiori informazioni è invitato a scrivere un SMS o una mail ai contatti della Caritas cittadina, specificando nome e cognome e tipologia di competenza in ambito didattico (ad esempio Scuola Primaria, ambito matematico nella Scuola Secondaria etc.); successivamente sarà ricontattato per un incontro conoscitivo, valutazione della disponibilità e chiarimento di ogni dubbio.Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 349 896 3002 o scrivere una email a caritas.cittadina.corato@gmail.com