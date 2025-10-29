Torna Vini e Vinili a Corato

Un evento rivolto agli amanti del buon vino e della musica di qualità: Giovedì 30 Ottobre 2025 torna Vini e Vinili, la kermesse dedicata ai vini di Puglia, accompagnata dalle suggestive note della musica in vinile.L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 19:00 presso il Museo della Città e del Territorio, in Via Trilussa a Corato.L'iniziativa è inserita nel ricco cartellone di Senti che Murgia 2025.In degustazione, i vini d'eccellenza di: Tenute Capovaccaio, Cantina Torrevento, Cantina SIA e Cantina Terra Maiorum.Le degustazioni saranno guidate Sommelier Franco Rosito, per un viaggio sensoriale che esalterà i profumi e i sapori della terra pugliese.L'evento vedrà anche la partecipazione di Scorza Buona e Caseificio Coratino partner dell'iniziativa.L'edizione 2025 di Vini e Vinili si svolge in una cornice speciale, a chiusura della personale d'arte di Francesco Ferrulli, offrendo ai partecipanti un connubio tra arte visiva, enogastronomia e musica.