vini e vinili
vini e vinili
Associazioni

Torna Vini e Vinili a Corato

L'appuntamento che unisce l'eccellenza vinicola pugliese e il fascino della musica su vinile

Corato - mercoledì 29 ottobre 2025 6.28 Comunicato Stampa
Un evento rivolto agli amanti del buon vino e della musica di qualità: Giovedì 30 Ottobre 2025 torna Vini e Vinili, la kermesse dedicata ai vini di Puglia, accompagnata dalle suggestive note della musica in vinile.
L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 19:00 presso il Museo della Città e del Territorio, in Via Trilussa a Corato.
L'iniziativa è inserita nel ricco cartellone di Senti che Murgia 2025.
In degustazione, i vini d'eccellenza di: Tenute Capovaccaio, Cantina Torrevento, Cantina SIA e Cantina Terra Maiorum.
Le degustazioni saranno guidate Sommelier Franco Rosito, per un viaggio sensoriale che esalterà i profumi e i sapori della terra pugliese.
L'evento vedrà anche la partecipazione di Scorza Buona e Caseificio Coratino partner dell'iniziativa.
L'edizione 2025 di Vini e Vinili si svolge in una cornice speciale, a chiusura della personale d'arte di Francesco Ferrulli, offrendo ai partecipanti un connubio tra arte visiva, enogastronomia e musica.
  • Vino
Corato riconosciuta "città d'arte " il turismo vola con una crescita a doppia cifra
29 ottobre 2025 Corato riconosciuta "città d'arte" il turismo vola con una crescita a doppia cifra
I nove volti coratini candidati alle regionali 2025
28 ottobre 2025 I nove volti coratini candidati alle regionali 2025
Altri contenuti a tema
Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia Speciale Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia A Trani, in Corso Regina Elena, dal 1957, e oltre tremila etichette disponibili su compravini.it
Grazie al vino si consolida il gemellaggio culturale tra Corato e Spoleto Vita di Città Grazie al vino si consolida il gemellaggio culturale tra Corato e Spoleto Sabato 21 settembre si terrà l'evento “Il vino nell’archeologia, nella tradizione e nell’arte”
Parte a Barletta il 24 ottobre 2023 il primo livello del corso da sommelier AIS Puglia Speciale Parte a Barletta il 24 ottobre 2023 il primo livello del corso da sommelier AIS Puglia Il programma completo con gli argomenti e le date
Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie Speciale Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie L'appuntamento questa sera a partire dalle 20 per una passeggiata tra storia, vino e cultura
L'Oms: «Vino come le sigarette». Coldiretti Puglia non ci sta Economia L'Oms: «Vino come le sigarette». Coldiretti Puglia non ci sta Secondo i referenti delll'organizzazione dei produttori è un paragone inopportuno e dannoso per il comparto
Consorzio di tutela vini doc Castel del Monte, Liantonio confermato presidente Territorio Consorzio di tutela vini doc Castel del Monte, Liantonio confermato presidente Sebastiano De Corato vicepresidente
Enoturismo in Puglia, presto il primo elenco degli operatori regionali Territorio Enoturismo in Puglia, presto il primo elenco degli operatori regionali Condivise le proposte di modifica alla legge regionale, Pentassuglia: "Piena condivisione di obiettivi per dare sostegno e impulso al settore"
Vino con acqua e dealcolato, la Puglia dice "no" alla proposta UE Economia Vino con acqua e dealcolato, la Puglia dice "no" alla proposta UE CIA Puglia: «Si distruggono un comparto identitario e una storia millenaria»
Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
28 ottobre 2025 Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
28 ottobre 2025 Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
28 ottobre 2025 «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
28 ottobre 2025 Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
27 ottobre 2025 Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena
27 ottobre 2025 Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
27 ottobre 2025 Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
“Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
27 ottobre 2025 “Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.