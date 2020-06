La strage delle vecchie Panda, rubate e bruciate nelle campagne tra Ruvo e Terlizzi

Tre Fiat Panda vecchio modello (due bianche ed una di colore rosso) sono state ritrovate nelle campagne tra Terlizzi e Ruvo di Puglia, in contrada Boschetto ed in località Pozzo Soldano.Sul posto, per gli accertamenti del caso, c'erano i marescialli Luigi De Chirico e Laura Scicutella della Polizia Locale di Terlizzi, che hanno provveduto a ricostruire i dati storici delle automobili. I mezzi, sottratti e poi dati alle fiamme, sono risultati essere stati rubati a Bisceglie, Corato e Molfetta.Quel che resta delle autovetture è stato quindi trasportato al deposito autorizzato di Bitonto.