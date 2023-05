Una piazza dedicata all’indimenticato Don Luca Masciave: un bel regalo per i fedeli della comunità.

Piazza Ospedale, almeno dal punto di vista toponomastico non esiste più. Ieri sera un numeroso gruppo di residenti, fedeli e curiosi si sono radunati per assistere a questa modifica storica per la città. La piazza infatti è stata intitolata a Don Luca MasciavèL'intitolazione è avvenuta alla presenza delle autorità civili con a capo il Sindaco Corrado De Benedittis ed il confalone della città e S.E.Rev. Mons D'Ascienzo.La richiesta per la modifica della toponomastica è arrivata agli uffici comunali direttamente su richiesta di alcuni parrocchiani. Don Luca Masciavè per oltre cinquant'anni è stato un instancabile educatore di tante generazioni.Per decenni aveva visto crescere generazioni di Corato e aveva guidato con determinazione la «sua» comunità cristiana.E adesso ha una piazza in suo onore, che lo fissa nella storia della nostra città.