Universalab, un universo per la tua salute

Sono dodici anni gli anni di attivitá del laboratorio analisi Universalab, sito in via Podgora nei pressi delle tre fontane, a Bisceglie, e grazie alla determinazione del suo fondatore Giovanni Consiglio é possibile garantire percorsi di prevenzione della salute."Ho sempre desiderato - dichiara Consiglio- aiutare chiunque nella promozione della salute e nella sua tutela. Questo vuol dire garantire alti standard lavorativi, qualitá dei reagenti e puntualità analitica. Ecco perché molti ci scelgono. Noi continueremo a dare il meglio per chi ci sceglie."Parole che introducono la nuova promozione attiva dal 22 al 27 Febbraio prossimi. "Nell'ultima settimana del mese - conclude il Direttore Generale - sará possibile, effettuando un qualsiasi prelievo di sangue, eseguire il Tampone antigenico a soli 10 euro".Universalab é a Bisceglie, in via Podgora 11/13. É possibile seguire news e aggiornamenti sul sito www.universalab.it e su fb alla pagina Laboratorio Analisi Universalab.