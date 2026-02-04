Ambulatorio Moscati
Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato

Riparte il progetto PreveniAMO, visite gratuite a supporto dei più fragili

Corato - mercoledì 4 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Riparte "PreveniAMO", il progetto di prevenzione e medicina di prossimità promosso dall'Associazione Orizzonti, da oltre 15 anni impegnata nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria nella provincia Bat. Un'iniziativa rivolta alle persone in condizione di vulnerabilità socioeconomica, con l'obiettivo di garantire accesso gratuito a visite mediche specialistiche e rafforzare la cultura della prevenzione.

Il progetto sarà nuovamente operativo presso l'Ambulatorio Medico Polispecialistico Solidale San Giuseppe Moscati di Trani, attivo dal 2019 nei locali della Parrocchia Spirito Santo. Le prestazioni sono riservate a persone fragili segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Trani, dalla Caritas Diocesana, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, nonché dai Medici di Medicina Generale per assistiti in condizioni di povertà assoluta e isolamento sociale, e con la collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani.

«PreveniAMO nasce per creare un canale privilegiato di accesso alle cure per le persone in stato di vulnerabilità socioeconomica – sottolinea Angelo Guarriello, presidente dell'Associazione Orizzonti –. «Offriamo una risposta sanitaria appropriata e tempestiva, dando concreta attuazione al modello di medicina di prossimità, non solo nella cura ma anche nell'educazione sanitaria e nella prevenzione, elementi fondamentali per ridurre le disuguaglianze».

Il progetto si inserisce in un contesto nazionale segnato da una crescente povertà sanitaria: oltre 427mila italiani hanno chiesto aiuto per curarsi, con un aumento a doppia cifra rispetto all'anno precedente, mentre circa 14 milioni di persone hanno rinunciato alle cure nell'ultimo anno, soprattutto a causa dei lunghi tempi di attesa e dei costi elevati. Un quadro che rende il contributo del terzo settore sempre più essenziale.

Negli ultimi mesi, incrociando le segnalazioni sociali con le criticità della prevenzione – in particolare in ambito oncologico – l'ambulatorio San Giuseppe Moscati ha già erogato visite ginecologiche, ecografie mammarie e tiroidee, visite uro-andrologiche ed ecografie testicolari. Il calendario delle prestazioni proseguirà ampliandosi con visite pneumologiche, screening della pressione arteriosa, visite cardiologiche e ulteriori servizi, fino a coprire 15 specialità mediche.

Accanto alla ripartenza delle attività a Trani, Orizzonti annuncia anche un importante piano di sviluppo territoriale: sono infatti in fase di avvio tre nuove sedi dell'AMS San Giuseppe Moscati a Corato, a copertura del quadrilatero nord-barese, a Trinitapoli, per l'area ofantina, e a Brindisi, dove saranno attivati gli stessi programmi sanitari della sede madre.

Un passo ulteriore per portare la prevenzione là dove è più difficile arrivare, rafforzando una rete di sanità solidale a servizio delle comunità più fragili.
