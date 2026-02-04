Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato

Riparte, il progetto di prevenzione e medicina di prossimità promosso dall', da oltre 15 anni impegnata nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria nella provincia Bat. Un'iniziativa rivolta alle persone in condizione di vulnerabilità socioeconomica, con l'obiettivo di garantiree rafforzare la cultura della prevenzione.Il progetto sarà nuovamente operativo presso l'di Trani, attivo dal 2019 nei locali della Parrocchia Spirito Santo. Le prestazioni sono riservate a persone fragili segnalate dai, dalla, dalla, nonché dai Medici di Medicina Generale per assistiti in condizioni di povertà assoluta e isolamento sociale, e con la collaborazione dell'«PreveniAMO nasce per creare un canale privilegiato di accesso alle cure per le persone in stato di vulnerabilità socioeconomica – sottolinea, presidente dell'Associazione Orizzonti –. «Offriamo una risposta sanitaria appropriata e tempestiva, dando concreta attuazione al modello di medicina di prossimità, non solo nella cura ma anche nell'educazione sanitaria e nella prevenzione, elementi fondamentali per ridurre le disuguaglianze».Il progetto si inserisce in un contesto nazionale segnato da una crescente: oltrehanno chiesto aiuto per curarsi, con un aumento a doppia cifra rispetto all'anno precedente, mentrehanno rinunciato alle cure nell'ultimo anno, soprattutto a causa dei lunghi tempi di attesa e dei costi elevati. Un quadro che rende il contributo del terzo settore sempre più essenziale.Negli ultimi mesi, incrociando le segnalazioni sociali con le criticità della prevenzione – in particolare in ambito oncologico – l'ambulatorio San Giuseppe Moscati ha già erogato. Il calendario delle prestazioni proseguirà ampliandosi cone ulteriori servizi, fino a coprireAccanto alla ripartenza delle attività a Trani, Orizzonti annuncia anche un importante: sono infatti in fase di avvio, a copertura del quadrilatero nord-barese, a, per l'area ofantina, e a, dove saranno attivati gli stessi programmi sanitari della sede madre.Un passo ulteriore per portare la prevenzione là dove è più difficile arrivare, rafforzando una rete di sanità solidale a servizio delle comunità più fragili.