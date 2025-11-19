Andria: primo caso di taglio cesareo con posizionamento di cannula arteriosa femorale
Andria: primo caso di taglio cesareo con posizionamento di cannula arteriosa femorale
Attualità

Primo taglio cesareo con cannula arteriosa femorale: sta bene una mamma di Corato

All'ospedale di Andria collaborazione tra UOC di Ginecologia e Ostetricia e la Unità operativa di Angiografia interventistica

Corato - mercoledì 19 novembre 2025 9.05 Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi l'equipe del dott. Beniamino Casalino, direttore dell'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, in collaborazione con l'unità operativa semplice di Angiografia Interventistica, di cui è responsabile il dott. Fabio Quinto, ha effettuato con successo la prima procedura chirurgica di taglio cesareo elettivo con posizionamento preventivo di cannula arteriosa femorale, a protezione di una eventuale emorragia del postpartum, che ha consentito ad una 33enne di Corato di dare alla luce una bimba in buone condizioni generali.

La donna, già mamma di due bambini, era stata ricoverata presso la U.O.C. Ginecologia e Ostetricia del Bonomo di Andria in quanto portatrice di una placenta previa parziale circumvallata.

"Gli accertamenti preoperatori - spiega il dott. Casalino - ci hanno indotto a programmare il parto mediante taglio cesareo alla 37ma settimana di gestazione, infatti la diagnosi di placenta previa (cioè bassa) che occludeva il canale del parto, impediva la possibilità di procedere ad un parto naturale e, soprattutto, avrebbe esposto la paziente a temibili complicanze quali emorragie improvvise e, anche durante il taglio cesareo, la necessità di dover procedere a procedure estreme quali la rimozione dell'utero, in caso di difficoltà nella gestione dell'emorragia".

"In accordo alle linee guida vigenti - prosegue il direttore dell'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia – con l'aiuto del dott. Alberto Tarantini, è stato effettuato il taglio cesareo presso il blocco operatorio del Bonomo, coadiuvati dal dott. Luigi Rizzi, referente della rete aziendale del parto indolore della U.O.C Anestesia e Rianimazione, diretta dal dott. Nicola Di Venosa.

"La nostra equipe - continua il dott. Fabio Quinto - ha provveduto ad incannulare l'arteria femorale della paziente, prima dell'esecuzione dell'intervento. Tale procedura è raccomandata, dove vi siano le competenze, al fine di poter tempestivamente procedere alla eventuale occlusione dei vasi uterini per il controllo di emorragie imponenti e incontrollate del postpartum".

"La procedura eseguita presso il Bonomo - commenta il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo - è un esempio virtuoso di come competenze professionali integrate e trasversali possano potenziare l'offerta di salute e sicurezza per la popolazione. Questo rende la nostra Asl pronta ad affrontare casi complessi in modo adeguato e consono a quelle che sono le più moderne procedure e linee guida vigenti".
  • Sanità
Novità per il ponte di via Castel del Monte a Corato: sarà demolito e ricostruito
19 novembre 2025 Novità per il ponte di via Castel del Monte a Corato: sarà demolito e ricostruito
Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato
19 novembre 2025 Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato
Altri contenuti a tema
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione Eventi Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione Appuntamento previsto sabato 18 ottobre
Stasera a Corato focus sulla professione medica Stasera a Corato focus sulla professione medica Si parte alle 19.30 dalla Sala Consiliare palazzo di città. Ospite il presidente FNOMCeO Filippo Anelli
Trattamento dei pazienti con disturbi psichici autore di reati, convegno organizzato dal Consorzio Metropolis Speciale Trattamento dei pazienti con disturbi psichici autore di reati, convegno organizzato dal Consorzio Metropolis Grande affluenza il 15 marzo, presso Palazzo Dogana a Foggia
Sanità: prosegue la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti Vita di Città Sanità: prosegue la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti Approvata oggi dalla Giunta la proroga fino alla fine del 2024
Manifestazione sul declino della Sanità Pubblica in Puglia Associazioni Manifestazione sul declino della Sanità Pubblica in Puglia Venerdì 23 giugno alle ore 19:00 in Piazza Sedile
Asl Bari: stabilizzati 533 precari tra operatori sanitari, tecnici e amministrativi Scuola e Lavoro Asl Bari: stabilizzati 533 precari tra operatori sanitari, tecnici e amministrativi Una vasta platea di personale avrà un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio
Ricetta elettronica a regime per legge in Puglia Ricetta elettronica a regime per legge in Puglia L'assessore Palese: «Abbiamo accolto l'appello dell'Ordine dei medici»
L'Usspi: «Liste d'attesa intollerabili, gli anziani rinunciano alle cure» L'Usspi: «Liste d'attesa intollerabili, gli anziani rinunciano alle cure» Brescia: «In alcuni casi ai pazienti non è assegnata neppure una data ipotetica. È indispensabile sospendere l'attività intramoenia»
Seggi per le elezioni regionali, l'elenco delle scuole chiuse a Corato
19 novembre 2025 Seggi per le elezioni regionali, l'elenco delle scuole chiuse a Corato
Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede
18 novembre 2025 Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!
18 novembre 2025 Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!
Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
18 novembre 2025 Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
18 novembre 2025 Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
17 novembre 2025 Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
17 novembre 2025 Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
17 novembre 2025 Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.