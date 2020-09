Urbanistica, geometri a colloquio coi candidati sindaco: «Si ascolti la nostra categoria»

Il referente dei geometri e geometri laureati di Corato, il Geom. Gaetano D'Imperio ha organizzato, nelle giornate tra martedi e mercoledi, 4 incontri tra la categoria ed i candidati sindaco per discutere delle problematiche inerenti l'urbanistica.Filo conduttore degli incontri è stata la richiesta ai 4 candidati sindaco della condivisione e partecipazione alla programmazione e progettazione della Corato che verrà con le categorie professionali.Si è discusso delle priorità programmatiche future da attivarsi in tempi brevi e del ruolo attivo che potranno assumere nel contesto urbanistico le categorie professionali.Soddisfacenti le promesse, tutti i candidati hanno garantito la presenza dei rappresentanti le categorie professionali all'interno delle consulte e delle commissioni urbanistiche dato che si necessita in tempi brevi dell'approvazione del regolamento edilizio e del PUG, strumenti necessari per far ripartire l'economia cittadina celermente.Altro punto cardine posto all'attenzione dei candidati è la formazione delle regole certe più volte richieste dalle categorie professionali, al fine di evitare ritardi nelle procedure di approvazione delle pratiche edilizie e la costituzione in tempi brevi di un archivio digitalizzato da cui attingere tutta la documentazione necessaria per la completezza formale delle pratiche edilizie inviate.Inoltre è stata posta all'attenzione dei candidati che la legge 190/2012 che norma leprevede che i comuni devono applicare il principio della rotazione triennale dei funzionari e che il comune di Corato ha funzionari che detengono lo stesso posto da quasi un ventennio, rotazione necessaria anche e soprattutto per la formazione professionale.Anche su questi temi i candidati sindaco hanno espresso consenso favorevole ed applicazione della norma in tempi brevissimi.Infine la categoria, citando il sano principio della rotazione degli incarichi professionali sinonimo di trasparenza amministrativa ed al fine di regolarizzare tutte quelle proprietà comunali che necessitano di verifica, censimento, accatastamento hanno proposto "Il fondo rotativo" promosso dalla propria cassa di assistenza e previdenza dal quale le amministrazioni potranno attingere liquidità per pagare i tecnici ed attivarsi cosi in tempi brevi alla regolarizzazione degli immobili di proprietà comunale.«Ringraziando i candidati sindaco per la disponibilità la categoria si augura che dette promesse non siano parole al vento dette in campagna elettorale per avere consenso ma certezza ed onestà intellettuale, con il fine comune del rilancio economico di una città ormai in coma da anni» afferma il geometra D'Imperio a nome della categoria.