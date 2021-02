Vaccino anti Covid, a breve somministrato ad odontoiatri e assistenti di studio

«Il vaccino Moderna è arrivato e come cabina di regia regionale abbiamo dato delle indicazioni precise, cioè abbiamo fornito a ciascuna ASL gli elenchi di tutti gli odontoiatri e degli assistenti di studio che si sono già iscritti alla piattaforma e che avranno la precedenza in questa vaccinazione. Si può partire subito. Chiunque, tra coloro che fanno parte di queste categorie, non si è ancora prenotato e voglia farlo, è pregato comunque di prenotarsi. Andrà in coda rispetto a chi si è prenotato prima ma sicuramente non gli sarà negata la vaccinazione».Comunica così l'assessore Lopalco la decisione della Regione Puglia di inserire gli odontoiatri pugliesi nella campagna vaccinale anti-Covid. La novità è emersa durante un incontro tra l'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e il presidente dell'Albo degli Odontoiatri di Foggia, Pasquale Pracella«Dubbi chiariti - ha detto il presidente Pracella -. Con l'assessore un incontro cordiale. Finalmente vediamo la luce rispetto a questa annosa questione che rischiava di diventare veramente senza fine. Posso dire che oggi sono assolutamente fiducioso. Come assicurato dall'assessore Lopalco, i vaccini sono arrivati e così anche gli odontoiatri potranno vaccinarsi».