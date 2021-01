Vaccino anti Covid, in arrivo in Puglia oltre 30mila dosi Pfizer e Moderna

L'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, ha annunciato che lunedì 25 gennaio arriveranno in Puglia dalla Pfizer-Biontech 23 box di vaccino contro il Covid-19 Comirnaty, pari a circa 27.000 dosi.«In questo modo – spiega Lopalco - la Puglia sarà risarcita del differenziale in meno ricevuto questa settimana. Grazie alla scorta del 30% che prudentemente è stata accantonata nei nostri magazzini e con questo parziale ristoro, le vaccinazioni della fase 1, sia pur con qualche rallentamento, comunque continueranno nonostante il taglio nelle consegne unilateralmente deciso da parte di Pfizer».Sono attese per la prossima settimana anche le prime dosi del vaccino Moderna. Stando a quanto appreso da ANSA da fonti sanitarie regionali, la consegna in Puglia è prevista tra il 27 e 28 gennaio. Ad essere distribuite circa 4.000 unità.