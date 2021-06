Vaccino AstraZeneca solo per over 60. Lopalco: «Seconde dosi Pfizer o Moderna per under 60»

Il vaccino AstraZeneca verrà utilizzato solo per gli over 60, sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura. Lo ha comunicato in conferenza stampa, dal Ministero della Salute, il Coordinatore del Cts, Franco Locatelli.«Abbiamo ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni all'uso del vaccino a vettore adenovirale di AstraZeneca - ha dichiarato Locatelli - considerando anche il mutato scenario epidemiologico. Il rapporto tra benefici della vaccinazione e rischi declinati, come trombosi in seni inusuali, cambia non solo in funzione dell'età delle persone vaccinate, ma proprio per il mutato scenario».Le prime dosi quindi di AstraZeneca verranno somministrate solo ad over 60, e lo stesso dicasi per le seconde. Coloro che hanno meno di 60 anni e attendono la seconda dose verranno indirizzati verso la "vaccinazione eterologa", ovvero avranno una seconda dose con un'altra tipologia di vaccino.«Siamo pronti ad attuare immediatamente le disposizioni del Commissario Figliuolo su Astrazeneca». Dichiara l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo lo stop, annunciato in conferenza stampa dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid, alle seconde dosi di Astrazeneca per gli under 60.«Sono circa 37mila le seconde dosi di Astrazeneca programmate per le prossime settimane cittadini under 60: a loro verrà somministrato Pfizer o Moderna secondo le indicazioni nazionali. Parliamo di un quantitativo assolutamente compatibile con le nostre scorte, questa indicazione del Cts non impatterà dunque sulla nostra campagna vaccinale, gli appuntamenti non subiranno slittamenti».