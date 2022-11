Vendola lascia l'assessorato a Terlizzi e torna dirigente del Suap a Corato

Con una comunicazione indirizzata al Sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico - e per conoscenza al Sindaco di Corato Corrado De Benedittis - l'architetto Antonio Vendola ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dall'incarico di assessore comunale di Terlizzi con deleghe a urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni, assetto del territorio, rigenerazione urbana, infrastrutture.Le dimissioni, secondo quanto contenuto nella missiva inviata a De Chirico, sono maturate per esigenze personali «a causa dell'enorme divario tra l'indennità di carica e la retribuzione del proprio lavoro, perché costretto ad esercitare il diritto all'aspettativa»., terlizzese, è infatti dirigente del settore urbanistica e Suap del, ruolo che aveva "congelato" per una potenziale incompatibilità, mettendosi in aspettativa per poter ricoprire il ruolo di assessore a Terlizzi.Sulla decisione assunta potrebbe aver influito la presentazione di un ricorso davanti al Tar del Lazio teso a dichiarare proprio l'incompatibilità. Terlizzi e Corato condividono l'appartenenza ad alcuni ambiti territoriali e lo stesso gestore del servizio di igiene urban, la Sanb.