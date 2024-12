Inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, la soddisfazione del comune di Corato

Creatività, fantasia, gioia e spensieratezza… Sono stati questi gli ingredienti che hanno reso magica la serata di inaugurazione del villaggio di Babbo Natale a Corato, un luogo fatato in cui elfi soldatini e piccoli aiutanti di Babbo Natale hanno accompagnato i visitatori in un percorso itinerante che da via Madonna della Nova ha attraversato il centro storico che si è trasformato in un posto incantato dove i più piccoli hanno potuto scrivere e imbucare la propria letterina in attesa dell'arrivo di Babbo Natale che sarà in città il prossimo 14 dicembre con una grande parata e una coinvolgente festa che affascinerà tutti, piccoli e grandi.Il villaggio di Babbo Natale rientra nel cartellone degli eventi Incanto realizzato dal Comune di Corato insieme all'associazione culturale Freedom e Teatri Diversi con il patrocinio della Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari e Confcommercio e si è rivelato un grande successo reso possibile dalla sinergia delle tante realtà e associazioni che hanno lavorato senza sosta alla realizzazione del luogo magico, animato da oltre 70 attori della compagnia Teatri Diversi guidati dal Claudia Lerro Il villaggio di Babbo Natale ha superato ogni aspettativa, affascinando i più piccoli e portando indietro nel tempo i più grandi, richiamando in città tantissimi visitatori. Perché Corato a Natale è un vero Incanto.