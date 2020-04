Venerdì Santo, il Vescovo a Corato pregherà a porte chiuse. Diretta su CoratoViva alle 10

La straordinaria situazione emergenziale che stiamo vivendo non frena la devozione religiosa di quanti vedono nei riti della Settimana Santa un momento di preghiera irrinunciabile.Quest'anno nessun repositorio è stato allestito e, per la prima volta negli ultimi decenni, i Santi Misteri non saranno portati in processione.L'Arcivescovo Mons. D'Ascenzo, però, ha scelto di condividere con tutti i paesi della diocesi questo importante momento di devozione, recandosi personalmente nelle varie città per un momento di riflessione e preghiera, rigorosamente a porte chiuse e senza la partecipazione di popolo.Alle ore 10 circa, domani mattina, Mons. D'Ascenzo arriverà nella Parrocchia di San Giuseppe per innalzare la sua preghiera.Un momento che la comunità religiosa cittadina desidera condividere con i fedeli, ricorrendo agli strumenti di trasmissione a disposizione di tutti.Per questo la preghiera sarà ripresa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia di San Giuseppe e rilanciate sulle pagine dei giornali cittadini CoratoViva e CoratoLive.Un servizio che offriamo per cercare di colmare il più possibile le distanze tra i luoghi della fede e la devozione dei fedeli.Intanto si rinnova l'invito della confraternita al tradizionale gesto compiuto dai coratini, ogni Venerdì Santo, al passaggio delle due processioni: l'esposizione di un drappo bianco in segno di lutto e un cero, per celebrare la Madonna Addolorata.