Attualità
Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale
Sanzioni salate per chi getta la spazzatura dalle automobili
Corato - martedì 19 agosto 2025
Sono state inasprite le sanzioni per chi non osserva la normativa sul corretto conferimento dei rifiuti: è quanto previsto dal nuovo Decreto Legge n. 116/2025 dello scorso 8 agosto che modifica il Codice della Strada e punisce chi getta la spazzatura dalle automobili in marcia o in sosta, dentro e fuori dai centri abitati.
La Sanb rende noto che nei comuni di sua competenza – Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto – sono state installate delle microcamere a intelligenza artificiale per individuare i trasgressori. Potrebbero anche essere utilizzate le immagini di impianti di videosorveglianza pubblici e privati.
Saranno colpiti coloro che vengono sorpresi a lasciare sacchetti di rifiuti, lattine, bottiglie, carte o mozziconi fuori gli orari consentiti e in orari non previsti. Saranno inflitte, da un lato, sanzioni a partire da euro 1188 euro per il lancio di un fazzoletto o di un mozzicone e fino a 18000 euro per l'abbandono di sacchetti di rifiuti. È stata, peraltro, inserita la sospensione della patente e in caso di erroneo sversamento nei pressi di fiumi, aree protette o già inquinate, è prevista reclusione da 6 mesi a 7 anni.
Per effettuare eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde Sanb 800 71 40 28.
