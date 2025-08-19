Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale

Sono state inasprite le sanzioni per chi non osserva la normativa sul corretto conferimento dei rifiuti: è quanto previsto dal nuovo Decreto Legge n. 116/2025 dello scorso 8 agosto che modifica il Codice della Strada e punisce chi getta la spazzatura dalle automobili in marcia o in sosta, dentro e fuori dai centri abitati.Saranno colpiti coloro che vengono sorpresi a lasciare sacchetti di rifiuti, lattine, bottiglie, carte o mozziconi fuori gli orari consentiti e in orari non previsti. Saranno inflitte, da un lato, sanzioni a partireper il lancio di un fazzoletto o di un mozzicone eper l'abbandono di sacchetti di rifiuti. È stata, peraltro, inserita lae in caso di erroneo sversamento nei pressi di fiumi, aree protette o già inquinate, è previstaPer effettuare eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde Sanb 800 71 40 28.