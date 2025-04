Villaggio di Pasqua al Gran Shopping Molfetta

Un maxi uovo di cioccolato annuncia l'arrivo della Pasqua che il Gran Shopping Molfetta festeggia con le famiglie venerdì 18 e sabato 19 aprile a partire dalle ore 16. La bontà del cioccolato sarà solo una delle attrazioni del magico villaggio pasquale allestito per il divertimento dell'intera famiglia.Tra i laboratori creativi ricchi di giochi pensati appositamente per i bambini, peluche, i giochi e l'animazione del simpatico coniglio Bunny, e il nuovissimo e fiammante scivolo allestito in piazza Ottagono, i piccoli potranno passare due pomeriggi per divertirsi durante lo shopping pasquale che invoglia a rinnovare il guardaroba con l'aumento delle temperature e lo sbocciare della primavera. Spazio alla golosità con l'apertura del maxi uovo di Pasqua sabato, per regalare un momento di dolcezza alla vigilia delle festività.Il centro commerciale di Molfetta resterà chiuso nella giornata di domenica 20 aprile ma resterà aperto dalle ore 10 di lunedì 21 (ipermercato escluso) nella la giornata di Pasquetta.