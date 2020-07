Violento nubifragio, Corato fa la conta dei disagi

Si allaga il sottopasso di via Gravina e un albero si abbatte sulle auto in sosta

Quando un temporale si abbatte sulla nostra città, Corato si appresta a fare la conta dei disagi, così come avvenuto con il violento nubifragio che oggi ha interessato il territorio del nord barese.Immancabile "vittima" della pioggia torrenziale, il sottopassaggio di via Gravina che è divenuto impraticabile quasi da subito.La cospicua quantità di pioggia ha creato notevoli disagi anche alla circolazione sulle vie principali, dall'estramurale alle zone periferiche, impedendo l'attraversamento pedonale e il regolare flusso del traffico dovuto non solo ai diversi centimetri di acqua ma anche all'accumulo di oggetti, bidoncini per la raccolta differenziata e qualche copri cerchione di auto, trasportati alla deriva dall'impeto dell'acqua.In zona via Andria, inoltre, il maltempo ha anche abbattuto un albero che, spezzandosi, è rovinato su alcune auto in sosta, fortunatamente senza arrecar danno a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Corato.