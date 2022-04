Cassette delle lettere esterne ricolme. File di auto in sosta con volantini infilati nei tergicristallo. Materiale pubblicitario lasciato sulla soglia delle abitazioni, attorcigliato sulle maniglie d'ingresso, a volte pacchi interia bbandonati sul suolo pubblico. Avvisi affissi sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, persino sugli alberi, spesso strappati e buttati per terra. Carta, tantissima carta, distribuita in diversi casi da soggetti spesso e volentieri non autorizzati e per conto di aziende non in regola col pagamento del relativo tributo. La situazione, a Corato, è diventata ormai insostenibile come dimostra il. Volantini e depliants pubblicitari diventano cartacce che insudiciano ogni giorno le vie della città, con un evidente degrado dell'igiene e del decoro nell'intero territorio comunale, ostruendo caditoie e creando potenziali disagi in caso di pioggia, rendendo complesso il lavoro del personale addetto alla pulizia delle strade e dei luoghi pubblici con un dispendio di risorse e mezzi.sembra arrivato il momento, per il Sindaco Corrado De Benedittis, di disporre un'ordinanza per mettere un freno al volantino selvaggio. Un provvedimento d'urgenza resosi necessario per garantire la tutela dell'ambiente e salvaguardare la pulizia della città, in attesa di una discussione più approfondita in consiglio comunale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire la distribuzione di volantini pubblicitari, manifesti, depliants o altro materiale pubblicitario esclusivamente mediante il recapito nelle cassette postali o contenitori per la raccolta di materiale pubblicitario allestiti all'interno di androni e portoni o attraverso la consegna "brevi manu". Diventa perciò necessario vietare la distribuzione tramite l'inserimento sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, o anvcora con la consegna a mano alle auto in circolazione, pratica quest'ultima piuttosto pericolosa.