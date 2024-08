Wanda Giannini, la vincitrice de "Il Pendio" di Corato si racconta

L'artistacon il suo "" ha trionfato alladello storico premio coratino intitolato "".Nata anel, dopo aver conseguito la maturità scientifica, si avvicina al mondo dell'arte, diplomandosi in Pittura presso l'di Foggia con il massimo dei voti. La sua carriera si arricchisce di partecipazioni a numerose collettive e premi, culminando nel 2020 con la fondazione delinsieme a due compagne di studio. Attraverso un linguaggio artistico poliedrico, che spazia dalla pittura ai progetti relazionali e esperienziali esplora le complessità e le contraddizioni della contemporaneità, concentrandosi soprattutto sulleRecentemente, la sua opera "Papaveri con Bambina" ha conquistato sia la giuria che il pubblico delle kermesse, portandola alla vittoria dell'ultima edizione de "Il Pendio". In questa intervista, Wanda ci svela l'ispirazione e il significato dietro questa affascinante creazione, il processo creativo e le sue riflessioni sul percorso artistico e futuro."L'opera "Papaveri con bambina" è nata da intuizioni e appunti accumulati nel tempo. La composizione è scaturita da un'immagine che mi ha colpito profondamente. Iche, come un papavero nel grano, si insinua nel paesaggio e cattura l'attenzione di una bambina. Questa, però, osserva la scena con, simbolizzando une agli stimoli esterni,in particolare leL'opera tenta di rappresentare un interstizio psicologico, un momento di riflessione che va oltre lo spazio e il tempo"."Il mio processo creativo inizia spesso dache possono rimanere in sospeso per mesi. "Papaveri con Bambina" è emersa dall'elaborazione di un disegno nato per caso. Lapermettendomi di sviluppare un'opera che nasce da intuizioni improvvise ma che si radica profondamente nel mio vissuto e nelle mie riflessioni. Per realizzare l'opera ho utilizzato unache combina la"."Il mio lavoro si concentra sulle contraddizioni della nostra epoca, evidenziando il distacco tra l'individuo e le relazioni autentiche​. Sono molto affascinata dalle esperienze dell'o da artisti comeQuesti artisti, protagonisti indiscussi dello scenario contemporaneo, seppur si esprimano con linguaggi non solo pittorici, tentano per primi di ricucire quello strappo tra il fare artistico e la realtà"."Spero che le mie opere stimolino una, piuttosto che limitarsi alla semplice contemplazione. La mia ispirazione quotidiana deriva dall'osservazione del mondo e dalle esperienze casuali che incrocio. Ogni gioco di luce, volto o evento può scatenare un'idea che poi sviluppo ulteriormente"."Partecipare a questi concorsi è molto importante sia da un punto di vista individuale che comunitario. Personalmente credo sia fondamentale uscire dalla propria comfort zone,inoltre, portare avanti eventi culturali come questo è essenziale per il bene di tutta la comunità"."Vincere è stata una sorpresa inaspettata e meravigliosa. È importante ricevere una convalida per il proprio lavoro, e questo riconoscimento rappresenta un incoraggiamento a proseguire con maggiore determinazione nel mio percorso artistico. È un traguardo che mi dà nuova energia per continuare a esplorare e creare"."Come già detto, credo sia bello scrivere delle pagine "positive" della nostra terra. Si, penso che parteciperò anche l'anno prossimo"."Ho numerosi progetti in cantiere, sia individuali che con il collettivo Rapsovive. Il mio obiettivo è continuare a sviluppare la mia ricerca artistica con la stessa passione e determinazione che mi hanno portato ai successi odierni".