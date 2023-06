Il Pendio 2023 entra nel vivo: iscrizioni aperte fino al 16 Giugno

Entra nel vivo l'edizione 2023 de "Il Pendìo mostra d'arte" il premio dedicato alla Pittura Italiana dei giovani artisti operanti su tutto il territorio nazionale. È partita infatti la consegna delle opere che saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di esperti.Il concorso gode del Patrocinio della Regione Puglia e dell'Unpli Puglia ed è rivolto agli artisti che non abbiano superato il 40esimo anno di età.Il desk della Pro Loco sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30. Previo accordo con il personale della Pro Loco Quadratum, è consentito, per chi ne avesse la necessità, spedire le opere.Il montepremi complessivo anche quest'anno è pari a un totale di 5000 euro in denaro che saranno distribuiti come previsto dal bando di concorso, ai primi 7 classificati.Potranno, inoltre, essere assegnate alle opere segnalate dalla Giuria: coppe, targhe e medaglie, offerte da enti pubblici e privati. L'opera oggetto di premi–acquisto, invece, verrà direttamente trasferita in proprietà dell'acquirente al termine della mostra. Tutte le opere degli artisti selezionati andranno a comporre il Catalogo dell'Edizione, valevole come pubblicazione artistica con isbn di riconoscimento, del quale gli stessi riceveranno copia.Il termine per le iscrizioni è fissato al 16 Giugno. L'Avviso e il modulo di adesione della 55esima edizione sono disponibili su http://www.ilpendio.art La Premiazione e Inaugurazione della mostra con l'esposizione delle opere ammesse si terrà nel mese di Agosto.Per le domande su questioni non riportate nell'avviso scrivere a ilpendio@prolococorato.it