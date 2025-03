Il Pendio 2025: è attivo il bando della 57esima edizione

Powered by

Dal 3 al 17 Giugno 2025 gli artisti che rientrano nei criteri previsti dall'Avviso, potranno consegnare o spedire le opere da candidare alla 57esima edizione de "Il Pendìo", presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile n. 41Possono partecipare al concorso tutti gli artisti d'Italia di età compresa tra i 16 e i 40 anni, per un numero massimo di 2 opere a testa, presentate con supporto idoneo (cornice/telaio) all'esposizione, senza vetro, fornite di appositi agganci e dovranno avere uno sviluppo di dimensioni comprese tra i 20 × 20 cm e i 100 x 150 cm.I premi acquisto vanno da un valore di 1.500,00 euro a un valore di 400,00 euro. Oltre i premi acquisto, è prevista anche l'assegnazione di targhe o riconoscimenti alle opere selezionate da una giuria di esperti esterna all'organizzazione.Sarà possibile consegnare le opere dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.30 – 20.30, oppure previo avviso in orari diversi da quelli stabiliti.Il regolamento e la scheda di adesione sono disponibili su www.prolococorato.itPer eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere a ilpendio@prolococorato.it o chiamare al 080.8728008 / 368.7099065 / 347.7046240 / 340.6602138