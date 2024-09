“Zaino Sospeso”: anche a Corato l'iniziativa del Lions Club

Il Lions club Castel del Monte Host di Corato, Andria e Spinazzola insieme con il Lions Club Boemondo di Altavilla di Minervino hanno avviato il Service "Zaino Sospeso" che nasce dall'esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica, le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.



Il progetto consiste nell'individuazione di punti di raccolta quali possono essere cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari… (anche usati, purché in buone condizioni) che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all'ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso. Chi entra nell'esercizio commerciale può aderire all'iniziativa acquistando il materiale da donare alle famiglie bisognose. Periodicamente i soci si recheranno nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati. Tutti i materiali scolastici raccolti verranno consegnati alle famiglie tramite le associazioni o le parrocchie del territorio. Pertanto, invitiamo tutti i nostri concittadini a recarsi presso i punti di raccolta e a donare qualcosa che può avere un significativo impatto sociale per le famiglie meno abbienti specialmente in un periodo di crisi come quello attuale: "Un piccolo gesto per il sorriso di un bimbo".

Punti di raccolta

Corato

Cartolibreria Rosa Olivieri - Via A. Moro, 133

Copisteria Copy Point - Via Giuseppe di Vittorio, 3

Spinazzola

Cartolibreria Arcobaleno - C.so Umberto I, 97

La Nuova Edicola Di Ivana - Corso Vittorio Emanuele, 93

Andria

Cartoleria Teenagers - Via Vespucci, 101

Novakart - Via Serafino

Minervino

Insabato Giuseppe - Corso G. Matteotti, 99

Cocola Antonietta - Corso G. Matteotti, 3

Cartonezi - Piazza Giovanni Bovio, 6

Punto e virgola - Via de Gasperi, 2

Canosa

Giocolandia - Via Giovanni Falcone 153