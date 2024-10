Il 9 ottobre fa tappa a Corato l'InclusionFest

Il 9 ottobre 2024, Corato sarà protagonista di una nuova tappa dell'InclusionFest, la grande festa dedicata non solo a sensibilizzare professionisti e cittadini sulle sfide e le opportunità legate all'inclusione delle persone con disabilità, ma anche dedicata a promuovere l'integrazione di sport, musica, arte e dialogo in un unico, straordinario evento inclusivo.L'iniziativa sul territorio di Corato è resa possibile dalla collaborazione fra l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Sociali, la Pro Loco Quadratum, la Consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità, il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" ODV e le altre associazioni coinvolte: UICI, Gocce dell'Oceano, Vivianus, Insieme per la vita, Il Giardino di Gloria, Nuova Matteotti Corato, Baskin ASD Corato, Raggi di Sole.L'InclusionFest offre un'importante occasione di confronto e riflessione, grazie a interventi motivazionali e dialoghi tra docenti, esperti e associazioni, tutti orientati alla crescita delle conoscenze e delle competenze sul tema dell'inclusività. L'iniziativa, tra inclusione, sport e arte, dimostra concretamente come la cultura, intesa come sintesi di saperi ed esperienze, possa diventare uno strumento potente per il cambiamento sociale. L'integrazione di eventi accademici con Pubblica Amministrazione e tessuto associazionistico locale, evidenzia inoltre l'importanza di coinvolgere attivamente la società civile e la cittadinanza nel riconoscimento della diversità e nella promozione dell'inclusione.L'InclusionFest è un'opportunità preziosa per la comunità di riflettere e imparare insieme, celebrando l'unicità della diversità. Per maggiori informazioni, scrivere all'indirizzo learningsciencesinstitute@unifg.it.Laboratori sulla creatività, sulla comunicazione, sull'empatia e sulla musicaLaboratorio "Giocare con la vista", UICILaboratorio "Emozioni in gioco", Gocce nell'Oceano e VivianusProf. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell'Università di FoggiaProf.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatrice del centro di ricerca Learning Sciences instituteProf. Luigi Traetta, docente di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatore dei Corsi di Formazione per le Attività di Sostegno (TFA)Prof. Giorgio Mori, docente di Istologia e delegato del Rettore alla DidatticaCorrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di CoratoFelice Addario, Assessore alla città solidaleBeniamino Marcone, Assessore alle politiche culturali ed educativeEmanuele Università, Dirigente Settore Servizi alla PersonaAntonio Giampietro, Garante della Disabilità Regione PugliaRosa Franco, Presidente CSV San Nicola ODVMichele Massimo Laforgia, psicosessuologoMaria Pia Nicoletta, influencer @linsegnantedisostegnoAssociazione Con.te.sto, Raffaella CaifassoCooperativa Promozione e Solidarietà, Cinzia Angarano e Valerio GerminarioConsulta per la disabilità, Vincenzo Antonio GalloYoga della risata, Insieme per la vitaYoga per bambini, Il Giardino di GloriaCalciobalilla inclusivo, Insieme per la VitaSitting Volley, Nuova Matteotti CoratoBaskin, Baskin ASD CoratoSmart Bowling, Gocce nell'OceanoMusicoterapia, Il Giardino di GloriaAttività fisica/danza, Raggi di SoleLaboratorio musicale, Bembè Arti Musicali e Raggi di SoleLaboratorio di lettura e pittura, VivianusMusica e animazione, New Group Animation e Pro Loco Quadratum"La nuova tappa dell'InclusionFest, ospitata nella meravigliosa cornice della città di Corato, è per me fonte di profonda soddisfazione e orgoglio. Ogni evento rappresenta un passo avanti nel nostro impegno verso la diffusione della cultura dell'inclusione, una missione che considero di primaria importanza. Il nostro obiettivo è portare questo messaggio in contesti sempre nuovi e diversi, per sensibilizzare un numero crescente di persone su un tema che sento profondamente. Ogni volta che tocchiamo nuove realtà, ampliamo i confini della consapevolezza collettiva, generando dialogo, confronto e soprattutto crescita. Sono particolarmente entusiasta e grata per i numerosi feedback positivi che ci giungono dagli studenti, dalle associazioni, dai cittadini e dalle autorità locali, segno che il nostro lavoro sta facendo la differenza. Credo fermamente che solo attraverso la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le parti della società possiamo costruire un futuro più inclusivo, equo e consapevole. Insieme, possiamo davvero plasmare un mondo migliore, dove ogni persona abbia la possibilità di sentirsi accolta e valorizzata", afferma la prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Università di Foggia e coordinatrice del Learning Sciences Institute."L'InclusionFest ci offre la possibilità di rafforzare le competenze degli operatori sociali ed educativi che lavorano con persone con disabilità, di consolidare le alleanze tra le organizzazioni pubbliche e private e di sensibilizzare l'intera cittadinanza sul tema dell'inclusione. Per combattere lo stigma e l'esclusione sociale, dobbiamo unire intelligenze, sensibilità ed energie per promuovere una vera rivoluzione culturale nei nostri territori. Un ringraziamento speciale va all'Università di Foggia e alle tante associazioni che hanno reso possibile questa preziosa iniziativa", concludono il Sindaco Corrado De Benedittis e Felice Addario, Assessore alla Città Solidale del Comune di Corato.