Da oggi a domenica Corato ospita la Fiera "Lettori alla Pari"

Nelle tre giornate, dedicate all', sarà possibile incontrare editori e autori, partecipare a convegni, presentazioni, workshop e laboratori, incontri di formazione ed esperienziali organizzati dalle Edizioni la meridiana e dai partner di progetto Centro Documentazione Handicap - Cooperativa Accaparlante e Zorba Cooperativa Sociale.Quest'anno il tema della fiera è "".«Lo sguardo è la direzione ma anche l'espressione con cui guardiamo le cose, le persone, i processi. Non è vedere soltanto ma è anche prevedere. Vedere ciò che siamo come comunità, ciò che pianifichiamo e realizziamo, e prevedere, progettando, ciò che è necessario fare perché nessuna persona sia esclusa, grazie a processi e politiche culturali di accessibilità e inclusione».Il programma è disponibile a questo link.