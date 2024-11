“Per educare un bambino serve un villaggio”, oggi un incontro a Corato

Di fronte ai molteplici disagi economici ed educativi che attraversano i mondi giovanili e dell'infanzia, diventa cruciale rafforzare le connessioni fra gli attori del territorio impegnati a promuovere il benessere dei minori.Per continuare il lavoro di potenziamento della Comunità Educante locale, martedì 5 novembre alle ore 17.30, il Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Sociali e il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" OdV hanno organizzato l'incontro "Per educare un bambino serve un villaggio".Al termine dei saluti istituzionali, gli operatori del CSV "San Nicola" porteranno un contributo sulle povertà educative e sulle comunità educanti che aiuteranno ad uscire dai confini comunali. A seguire, saranno presentate le quattro macro-progettualità promosse e finanziate dall'Avviso Pubblico INNESTI. In conclusione, si condivideranno alcune prospettive di lavoro in rete per il prossimo futuro.All'incontro, previsto nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, sono invitate a partecipare le scuole, i servizi ASL, le organizzazioni culturali, sportive e del Terzo Settore, i gruppi informali e i cittadini interessati al tema.