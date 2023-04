Bask-In Corato, domani al via il prestigioso Trofeo delle Regioni

Continuano le soddisfazioni ed il percorso di crescita dell'AutoMurgia Baskin Corato. A poco più di un anno dalla sua nascita e fondazione infatti, la società coratina farà il suo debutto nel palcoscenico nazionale della disciplina. E lo farà in grande stile, partecipando nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile al Trofeo delle Regioni organizzato dall'ASD Ferentinum Club.La manifestazione quest'anno sarà ancora più importante perchè varrà come qualificazione alle finali nazionali di Coppa Italia 2023 che si svolgeranno il prossimo 20 e 21 Maggio 2023 a Monte di Procida. A giocarsi l'unico posto disponibile saranno le rappresentanti del Lazio, della Campania, del Molise e della Puglia appunto, con l'AutoMurgia Baskin Corato come rappresentante. Assieme a lei, Baskin MB Sporting Club Fregene per il Lazio, ASD Baskinsieme Napoli per la Campania e Campobasso, padrona di casa, per il Molise.Un appuntamento di grande rilievo il cui programma vedrà la formazione coratina debuttare sabato 29 aprile contro la squadra laziale di Fregene alle ore 18,30 al PalaMontini di via San Giovanni a Campobasso nella seconda semifinale. Il giorno successivo in caso di successo alle ore 11 ci sarà la finale per il primo posto mentre in caso di sconfitta alle ore 9 ci sarà la finale per il terzo posto.La città molisana ospiterà circa 150 persone per una manifestazione di grande valore sportivo e umano e di queste circa 40 arriveranno da Corato, tra atleti, staff ed accompagnatori, con grande entusiasmo e voglia di partecipare a questo bellissimo evento ma anche di far bene a livello sportivo e puntare alle finali nazionali vincendo questo concentramento.Consensi in crescita quindi per il team guidato da coach Vincenzo Di Gennaro e coach Francesco Di Tommaso, chiamato ora sul campo a centrare una storica finale nazionale di Coppa Italia ma con ancora due gare di campionato da disputare, in cui al momento è saldamente in testa alla classifica.La società ci tiene a ringraziare per il supporto ed il contributo importante dato in occasione dell'evento, in primis il main sponsor AutoMurgia, sempre vicino e presente in ogni occasione, il Comune di Corato, che ha contribuito anche economicamente alla trasferta, ed infine Erbe Nobili, grande ed importante azienda coratina leader in Italia e nel mondo dal 2007 nella preparazione di prodotti fitoterapici e integratori alimentari, che ha sposato e sostiene con interesse e convinta partecipazione la causa del baskin e la sua funzione sociale.