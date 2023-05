Final Four di Coppa Italia, Bask-In Corato quarta tra gli applausi

"Comunque vada sarà un successo" è un cliché usato ed abusato nei più disparati contesti possibili. Mai come questa volta però, il luogo comune è quanto più affine alla realtà dei fatti.L'Automurgia Bask-In Corato, al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida, ha disputato le Final Four di Coppa Italia Bask-In nel week-end appena trascorso, un traguardo prestigioso ed indimenticabile per la squadra di patron Marulli, che pur bene si è battuta sul parquet a quattro canestri.Troppo forti Oleggio e Portogruaro per la banda terribile di coach Di Gennaro. Sabato, in semifinale contro i Piemontesi, Marulli e compagni hanno ceduto il passo con il punteggio di 63-82. Nella finalina disputata ieri invece, sono stati i veneti a sconfiggere i neroverdi per 53-73. A vincere il torneo sono stati i marchigiani del Fermignano, che hanno regolato Oleggio 92-67.Le due sconfitte hanno relegato l'Automurgia Bask-In Corato al quarto posto, ma contestualizzando il tutto in maniera più ampia, essere lì tra decine di squadre in tutto lo stivale non può che riempire d'orgoglio la nostra città.Un risultato prestigioso, forse impensabile ad inizio stagione, con gli obiettivi primari come il riscatto sociale, l'uguaglianza, l'inclusione tutti ampiamente centrati. Nel pieno spirito del Bask-In.