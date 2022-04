Baskin Corato, Vincenzo Di Gennaro è l'allenatore

La recente diffusione del baskin, variante inclusiva della pallacanestro, è certificata anche dal numero crescente di squadre allestite sul territorio. Non fa eccezione il Basket Corato, che ha promosso la pratica della discplina giocata da normodotati e diversamente abili. In questo senso va inteso l'annuncio del ritorno di coach, in passato responsabile tecnico del minibasket per il club neroverde, ora nelle vesti di allenatore della formazione di baskin.«Da istruttore nazionale minibasket al baskin, un nuovo sport con tanti punti di riflessione, con storie importanti che non si risolvono ma che vivono momenti di spensieratezza con gli allenamenti e le partite» ha affermato. «I ragazzi non si sentono diversi ma parte integrante di un progetto, di un gruppo senza differenze di alcun genere. Sono entusiasta di questa nuova avventura e ringrazio la società che ha creduto in me».