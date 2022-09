Giovedì la presentazione ufficiale del Basket Corato alla città

Si terrà giovedì 22 settembre, alle ore 20, la presentazione ufficiale delle attività del Basket Corato per la stagione 2022-2023. Occhi puntati, nel corso dell'incontro in programma nella sala consiliare del Comune di Corato, sulla prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B Old Wild West ma non solo: l'occasione sarà propizia per illustrare ai tifosi, alla cittadinanza ed ai media le novità relative al settore giovanile (guidato da coach), il minibasket ed il neonato ed inclusivo baskin, partito da pochi mesi ma con già grande ed importante seguito alle spalle, affidato aUno spazio rimarchevole sarà riservato alla prima squadra allenata da. Prevista la presenza del Sindacoe delle autorità comunali, oltre che naturalmente della dirigenza neroverde con in testa il presidentee dell'imprenditore, titolare di Adriatica Industriale, main sponsor della società. L'evento sarà aperto al pubblico.