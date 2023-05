Bask-In Corato, che impresa: vinto il Trofeo delle Regioni!

In un anno avaro di soddisfazioni per la Corato cestistica (Adriatica Industriale relegata in B2 e Nuova Matteotti che è rimasta in C), c'è comunque una squadra a spicchi che si sta facendo valere sia a livello locale, che a livello nazionale. Stiamo parlando dell'Automurgia Bask-In Corato, che dopo un anno di rodaggio, sta raccogliendo tantissime soddisfazioni sul campo.

In campionato la squadra guidata da coach Vincenzo Di Gennaro è saldamente in testa al proprio girone, ma le soddisfazioni più grandi Andrea Marulli e compagni le hanno raccolte in campo nazionale. Infatti nel weekend appena trascorso i neroverdi hanno conquistato il Trofeo delle Regioni, battendo Fregene in semifinale con il punteggio di 73-79 e imponendosi nella finalissima contro i padroni di casa di Campobasso per 60-66.

La vittoria, oltre a regalare il primo trofeo della giovane storia della società, consentirà al team di patron Marulli di rappresentare il centro-sud Italia nelle finali nazionali di Coppa Italia, in programma il 20 e 21 Maggio a Monte di Procida.

Un risultato prestigioso, che dà lustro a questa banda di ragazzi terribili, che partita dopo partita sta mostrando il proprio valore sul campo. E adesso sognare è più che lecito.