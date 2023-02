Bask-In, lo sport dell'inclusione sempre più popolare a Corato

Non c'è solo l'Adriatica Industriale Corato nella galassia cestistica societaria. Accanto a loro ed alla prima divisione di coach Scaringella si sta facendo prepotentemente largo il Baskin, realtà sempre più importante e bella che si sta facendo apprezzare.La scorsa settimana è iniziato il campionato regionale riservato a questi atleti, la formazione di baskin Automurgia Corato, guidata da coach Vincenzo Di Gennaro e Francesco di Tommaso. Il campionato è iniziato da due settimane e, dopo la prima vittoria per il gruppo coratino contro l'Atletica Andria (punteggio 38-54), nella giornata di sabato 4 febbraio, si è disputata la seconda gara, che ha visto coinvolte Baskin Corato e la Fortitudo Trani.Partita combattuta punto a punto, gestita bene da una Fortitudo Trani ormai esperta, che ha portato a casa la vittoria, col punteggio finale di 67-63. ma chiaramente non è il risultato quel che più conta per questi ragazzi, anche se ci tengono tantissimo ovviamente a vincere, quanto il potersi esperimere su un campo da basket come i loro idoli senior.Baskin significa "basket integrato". E' lo sport per tutti:ragazzi con disabilità e normodotati,maschi e femmine, tutti insieme uniti per giocare e divertirsi. Un progetto iniziato l'anno scorso e che ha subito attecchito e preso piede, coinvolgendo sempre più giorno dopo giorno.Tutti hanno un ruolo fondamentale e tutti devono investire le loro risorse per ottenere, insieme, il risultato. Il baskin è uno sport a tutti gli effetti, si vince e si perde, e ognuno contribuisce per quel che sa e quel che può. Ognuno porta il suo mattoncino alla causa, e mai come in questo caso, tutti sono utili, dal piu alto al più basso, dal più grande al più piccolo.I ragazzi di coach Di Gennaro e Di Tommaso affrontano ogni partita con grande entusiasmo e con grande volontà di portare sul campo i risultati ottenuti durante gli allenamenti, che si svolgono due volte a settimana con grande partecipazione ed intensità.Siamo certi di aver creato a Corato una bellissima realtà. Se non sapete ancora di cosa si tratta e non vi siete ancora avvicinati a questa squadra che cosa aspettate? I ragazzi del baskin Automurgia Corato vi stanno aspettando!