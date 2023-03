Bask-In Corato, il sogno continua: vittoria a Campobasso e vetta del girone

Terza vittoria consecutiva per il Bask-In Corato, che espugna Campobasso con un perentorio 49-69.Match mai in discussione quello andato in scena ieri, con i ragazzi guidati dai coach Di Gennaro e Di Tommaso sempre a condurre il match.Questa vittoria, la quarta in campionato, permette di raggiungere quota tredici punti in classifica (nel Bask-In la squadra che vince conquista tre punti, quella sconfitta uno) e di staccare momentaneamente l'esperta Trani, l'unica compagine che è stata in grado di superare gli agguerriti neroverdi in questa prima parte di stagione (per 67-63 in un match tiratissimo).L'obiettivo dell'inclusione da questo bellissimo gruppo, è stato raggiunto da un pezzo: ora, al termine del girone d'andata, visti i grandi risultati, sognare anche l'ambizioso obiettivo primo posto nel raggruppamento per accedere alle fasi interregionali è lecito.In fondo questi ragazzi meravigliosi hanno già dimostrato che nella vita davvero nulla è impossibile. Figurarsi nello sport.