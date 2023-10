Basket Corato, al PalaLosito arriva la corazzata Monopoli

Tutto esattamente come un anno fa, date comprese. Allora fu il Bisceglie a saggiare alla seconda giornata la forza del Basket Corato che aveva debuttato in serie B in trasferta ad Avellino. Era il 9 ottobre 2022. Stavolta invece, dopo il debutto sempre esterno e sempre in Campania, ma vincente ed a Benevento, sarà la corazzata Monopoli l'avversaria del primo match stagionale casalingo del Basket Corato. Altro derby pugliese, stavolta l'8 ottobre, ma del 2023, sempre alla seconda di campionato.A parte questa incredibile coincidenza è tutto diverso in casa Basket Corato, che si sono ben disimpegnati vincendo al debutto ma giocano ora un derby che si prospetta molto combattuto ma che vede il pronostico nettamente favorevole alla squadra ospite. Monopoli infatti, nonostante sia ancora a 0 punti avendo perso al debutto in casa contro Molfetta domenica scorsa è forse la squadra più forte del girone potendo contare su elementi di assoluto rilievo e giocatori che sono veri e propri crack per la categoria.A guidare i baresi in panchina ci sarà coach Antonio Paternoster, che aveva già allenato Monopoli nella stagione 2021/2022 e che ha anche già affrontato Corato lo scorso anno in B Nazionale quando allenava Sala Consilina.Il roster monopolitano è di quelli importanti, composto da giocatori abituati a palcoscenici ben superiori alla B Interregionale. Corral, Bini, Laquintana, solo per citarne alcuni, sono stai uomini di punta di squadre che l'anno scorso hanno lottato per salire in serie B1. E poi c'è Efe Idiaru, il grande ex della partita visto che dopo alcuni anni in neroverde in cui ha anche vinto un campionato, durante l'estate è passato da Corato proprio a Monopoli e ci sarà grande curiosità per rivederlo al PalaLosito da avversario.Corato, la squadra più giovane di tutto il girone, dovrà giocare la sua pallacanestro senza timori reverenziali ma ben sapendo che l'obiettivo quest'anno è centrare la salvezza e far crescere un gruppo di giovani che sta già cominciando a farsi notare ed apprezzare. Capitan Vaulet e compagni sicuramente venderanno cara la pelle e proveranno a compiere l'impresa ma da underdog, senza l'assillo di dover centrare i 2 punti a tutti i costi.Ultimo precedente tra le due formazioni al PalaLosito è stato quello della scorsa stagione, quando le due squadre giocavano in B Nazionale. A vincere fu Corato, che alla nona giornata si impose 79-74.Arbitreranno la gara, in programma oggi alle ore 18, i signori Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Serse di Brindisi. Diretta del match visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Basket Corato.