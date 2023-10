Basket Corato, al PalaLosito arriva Lucera

Torna a giocare in casa il Basket Corato dopo la splendida prova con vittoria di domenica scorsa a Marigliano. Sulla strada dei coratini, cosi come nel primo turno casalingo due settimane fa, un nuovo derby pugliese contro una delle squadre top del girone. Si tratta della Sveva Lucera che rende visita ai coratini con un disperato bisogno di far punti. I foggiani infatti sono partiti male in campionato collezionando 3 sconfitte nelle prime tre giornate e sono ancora a quota 0 punti in classifica. Non inganni però tutto questo visto che i foggiani hanno affrontato tre squadre molto attrezzate per il salto di categoria come Angri e le due forti squadre pugliesi Molfetta e Monopoli. Tre importanti banchi di prova in cui la squadra di coach Christian Vigiliante, da due settimane subentrato a coach Roberto De Florio che aveva iniziato la stagione, non ha sfigurato ma, pur lottando, non è mai riuscita a centrare i 2 punti in palio a fine gara. I foggiani sono quindi squadra da prendere con le molle, arrivati da neopromossa dopo aver vinto il proprio campionato lo scorso anno, ed hanno un roster competitivo in grado di far male al Basket Corato. Su tutti occhi puntati in special modo sul 29enne Shaquille Hidalgo Quiroz, capocannoniere degli ospiti. Ma importanti per la manovra lucerina anche il lungo Davide Cesana, l'ala Coralic ed il playmaker Gramazio, oltre ad una panchina pronta a fare la sua parte. Insomma un team che avrà voglia di riscatto e sarà ostacolo complicato da superare.In casa Corato sicuramente clima più sereno dopo le 3 vittorie consecutive ma testa sempre concentrata senza sottovalutare nessuno. Il gruppo è unito e il blitz a Marigliano ha fatto emergere una grande compattezza di squadra anche di fronte alle difficoltà della gara. Si lavora quindi per migliorare e c'è grande rispetto per Lucera, con cui però i ragazzi di coach Juan Manule Gattone non vedono l'ora di misurarsi in un PalaLosito che sarà sicuramente pieno e spingerà i propri nuovi giovani beniamini, che di questo calore e supporto hanno bisogno per continuare a crescere.Arbitreranno il match in programma domenica alle ore 18 e che si preannuncia non facile, i signori Farina e Amatori di Brindisi. Sarà possibile seguire la diretta del match sulla pagina facebook del Basket Corato.