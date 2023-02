Basket Corato, caccia all'affermazione casalinga contro Salerno

Comincia un mese di febbraio importante per l'Adriatica Industriale Corato. Il match di domenica prossima al PalaLosito è il primo di quattro gare (le prossime saranno contro Pescara, Teramo e Pozzuoli) che potrebbero dire tanto su questa stagione cestistica della squadra coratina.Ad iniziare dalla gara contro Salerno, che farà visita ai neroverdi domenica alle ore 18, è la vittoria l'obiettivo dichiarato dei ragazzi di coach Putignano. Centrare 4 risultati utili consecutivi infatti, oltre che essere alla portata dei coratini, proietterebbe l'Adriatica Industriale Corato in una zona di classifica più consona alla qualità del roster e renderebbe interessante e stimolante il resto della stagione, in cui i coratini potrebbero togliersi altre soddisfazioni. Tutto passa però dal vincere contro Salerno, che non sarà impresa semplice.I coratini vengono dalla prova agrodolce contro Bisceglie, dove hanno perso una gara che in alcuni momenti sembravano poter vincere ma dove hanno però evidenziato in alcuni frangenti il proseguimento di quel processo di crescita iniziato dal gruppo neroverde nelle ultime settimane. Gli arrivi di Boev, Trunic e Mrgic hanno aumentato numero e rotazioni della squadra ma richiedono un periodo di assemblaggio dei nuovi equilibri del team. La vittoria contro Avellino di due settimane fa è stato solo il primo step di un processo che si spera contro Salerno sia ancora più proficuo e positivo.Certamente una settimana di allenamento in più al completo aiuta ad aumentare amalgama e spirito di sqaudra e ad evitare quegli errori e quei blackout che hanno purtroppo portato alla sconfitta nel derby con Bisceglie.Grande attenzione dunque alla fase difensiva in casa Corato e grande voglia di riscattare il ko dello scorso turno e tornare al successo, anche se Salerno non è squadra facile da sconfiggere.I campani, allenati da coach Francesco Ponticiello, subentrato a fine novembre 2022 al posto di coach Di Lorenzo, vengono infatti da 3 sconfitte consecutive e vorranno sicuramente invertire la rotta e tornare al successo, bissando quanto già fatto nella gara d'andata quando, dopo un match pazzo ed incredibile fatto di break e controbreak da una parte e dall'altra, Salerno ebbe la meglio sui pugliesi nei minuti finali aggiudicandosi la gara per 77-72.Decisivo in quel match fu il contributo di Vanni Laquintana, che però in settimana ha lasciato Salerno per accasarsi a Monopoli, nel club di serie B della sua città natale che Corato affronterà tra qualche turno.Salerno però ha tanti altri validi giocatori su cui poter fare affidamento, a cominciare dagli esperti Bottioni, Beatrice e Birindelli, capaci di far male ed indirizzare il match in ogni momento, e proseguendo poi con i vari Zucca, Moffa e Donadoni.Una squadra quindi da non sottovalutare, con alte percentuali realizzative, ma che concede anche molto difensivamente, caratteristica questa assolutamente da sfruttare in casa Corato. 78 infatti i punti subiti in media a gara, con Corato in crescita offensivamente nelle ultime gare e capace di far male sia sotto le plance che dal perimetro.Obiettivo dunque immediato riscatto per il gruppo neroverde, che vincendo, magari con 6 punti di scarto per ribaltare anche eventualmente la differenza canestri, resterebbe in scia a Teramo e Monopoli, tenendo il mirino puntato su squadre da provare poi a raggiungere con un filotto di successi.Si prospetta quindi una gara vibrante e tutta da vivere, in cui ancora una volta l'affetto, il sostegno incessante ed il ruggito del PalaLosito potrebbero rappresentare l'arma in più per avere ragione dei campani.Arbitreranno questo match, in programma domenica alle ore 18, i signori Venturini di Lucca e Rinaldi di Livorno.