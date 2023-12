Basket Corato, intervento riuscito per il play Simone Giovinazzo

Il Basket Corato, tramite i suoi profili social, comunica che Simone Giovinazzo, infortunatosi nel corso della vittoriosa trasferta di Marigliano, dopo una serie di esami strumentali e consulti medici, è stato costretto a ricorrere ad operazione chirurgica.L'intervento, per risolvere la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, è perfettamente riuscito. Esso si è svolto all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna giovedì 30 novembre e ad eseguirlo è stato il Prof. Alberto Grassi e la sua equipe.Giovinazzo, play classe 2005, era partito benissimo in quest'avventura coratina e la squadra neroverde ha sentito tanto la sua assenza in un ruolo nevralgico per la pallacanestro.Ora per lui arriva il momento della riabilitazione per tornare in forma e rientrare in campo. A Simone gli auguri di tutti noi per una rapida ripresa.