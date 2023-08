Basket Corato, l'U19 parteciperà al Campionato Nazionale d'Eccellenza

La notizia, sportivamente parlando, è di quelle grosse e bellissime. Tanto più bella perchè inattesa e totalmente inaspettata. Nella serata di martedi 1 agosto la Fip ha comunicato la partecipazione della società coratina alla DNG Nazionale Under 19 d'Eccellenza. Corato sarà quindi tra le 72 squadre d'Italia, soltanto 5 in tutta la Puglia, a partecipare a questo impegnativo ma bellissimo torneo. Si pensi che vi prendono parte tutte le under 19 delle squadre partecipanti al campionato di serie A più alcune grandi piazze del basket italiano come, solo per citarne alcune, Roseto, Napoli, Fortitudo Bologna, Cremona, Torino e Roma.Un torneo quindi entusiasmante a cui Corato accede tramite una delle 5 wildcard disponibili in tutta Italia e concessa dalla federazione, nello specifico dal settore giovanile nazionale, per meriti storici e sportivi, con gli oltre 60 anni di attività e l'intensa e importante attività giovanile coratina che hanno indotto la Fip a dare questa grande opportunità alla nostra società.Per questa possibilità la società desidera ringraziare il settore giovanile nazionale nella persona del suo consigliere delegato Margaret Gonnella ed il presidente della FIP Puglia Francesco Damiani.Assieme a Corato sono come detto solo altre 4 le società in tutta la Puglia aventi diritto a partecipare, ovvero New Basket Brindisi, Aurora Brindisi, Francavilla e Gioia del Colle. Ancora non si sanno i termini organizzativi del torneo, quindi per la composizione dei gironi e il calendario delle gare bisognerà attendere, ma è già grande la gioia di poter partecipare a questo campionato in casa neroverde.Ancora una bella notizia giunta quindi dalla federazione il 1 agosto, a 18 anni esatti dal ripescaggio in serie B che portò allora il Basket Corato di Cenzio Samarelli nella quarta serie nazionale. Una data che porta bene dunque alla Corato della palla a spicchi, sperando che anche questo torneo possa essere positivo come quella serie B.