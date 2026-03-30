Playoff più lontani per la Fas Basket Corato. La sconfitta sul parquet di Ragusa

Lanon riesce a violare il parquet del PalaPadua, casa della Virtus Ragusa, e perde 87-77 al termine di una prova comunque positiva. I coratini restano nel match per circa 35 minuti ma alla fine si devono arrendere ai siciliani, trascinati da Fabi e Lanzi. Per l'ingresso ai playoff l'impresa è sempre più ardua, ma ancora non impossibile.Ragusa non ha a disposizione il top scorer Brown, per problemi ad una caviglia. Corato segna il suo primo canestro della gara con Corral. Il quarto è equilibrato, la partita è importante per entrambe le compagini ed il punteggio ne risente. Nessuno dei due team prende il comando del gioco e del con Corato che resta sempre in scia e pareggia a quota 10 con la tripla di Paoletti. Nel finale sono Lanzi e Fabi che operano il primo break importante del match in favore dei ragusani (19-12), ma i pugliesi reagiscono e chiudono sotto dopo 10 minuti soltanto 19-16 grazie ai canestri di Dip e Manisi che riducono il gap di svantaggio prima della sirena finale.Corato inizia bene anche nel secondo quarto e prosegue il break della fine del primo parziale con la tripla di Manisi ed il canestro di Corral (19-21, 0-9 totale dei neroverdi).Ragusa rientra nel match che però continua a rimanere molto incerto. Corato tiene bene il campo, non sfigura a fronte dei più quotati e forti avversari e passa anche a condurre con la tripla di Manisi ed i canestri di Mulevicius (26-30). La gara è bellissima ed i ragusani con Lanzi ritrovano la parità. Nei minuti successivi sono i locali che passano a condurre e i pugliesi che inseguono a pochissima distanza (37-36).Negli ultimi due minuti del quarto però, anche grazie ad un Corato che si disunisce e non trova più la via del canestro, è Ragusa a trovare un break decisivo a scappar via. La tripla di Adeola infatti da il la al micidiale 12-1 siciliano, anche grazie ai punti di Lanzi, Piscetta, Tumino e Peterson, con cui i locali chiudono in vantaggio all'intervallo 49-37, con l'unico punto coratino siglato da Dip.Nel terzo quarto parte meglio Ragusa. È l'esperto Fabi, con 5 punti consecutivi, a prendersi la squadra sulle spalle (54-37). I coratini rispondono con Corral, che sblocca quota 37. I coratini giocano con grinta per rimontare il parziale e ritrovano le proprie certezze anche offensive. In questa fase l'inerzia della gara è favorevole ai pugliesi, che trovano un bel break di 13-0 con Manisi, Corral e Dip, tornando con pazienza e grande determinazione pienamente in corsa con la tripla finale di uno scatenato Manisi (57-52). Ragusa prova a tenere testa ai baresi ma gli ospiti non sono da meno e la gara torna ad essere incerta, sia pur con i padroni di casa a far l'andatura.I coratini infatti con Mulevicius e Paoletti si riportano ad un possesso di distanza (62-59). Sul finire del quarto però è Ragusa che torna ad allungare suli 67-62, con la tripla di capitan Basile che aveva illuso i coratini e quella di Cardinali a restituire un po' di vantaggio ai siciliani.Ultimo parziale che si apre col canestro di Adeola, ma Corato in avvio rimane a contatto con la tripla di Rapini (71-65). Il tema del match però non cambia, Ragusa è avanti e Corato insegue. Lanzi da una parte, Rapini e Mulevicius dall'altra sono i marcatori di questa fase (75-69). Paoletti tiene i suoi in scia (78-71) ma i pugliesi sbagliano alcune conclusioni in attacco e Ragusa ne approfitta per allungare con le triple di Ianelli e Fabi (84-72). Nel finale i siciliani controllano il parziale chiudendo vittoriosamente 87-77.VIRTUS KLEB RAGUSA - FAS BASKET CORATO 87 – 77RAGUSA: Cantone ne, Peterson 4, Cardinali 8, Piscetta 6, Fabi 22, Tumino 2, Adeola 15, Lanzi 21, Ianelli 9. All. Di GregorioCORATO: Corral 12, Manisi 22, Cabodevilla, Dip 14, Basile 6, Braga ne, De Rossi ne, Rapini 3, Mulevicius 10, Diaz, Paoletti 10. All. Verile Ass.All. SilvestriniARBITRI: Catalano di Pedara (CT) e Shamsaddinlou di MessinaPARZIALI: 19-16 49-37 67-62 87-77