Fas Basket Corato
Fas Basket Corato
Basket

Playoff più lontani per la Fas Basket Corato. La sconfitta sul parquet di Ragusa

Gara equilibrata per 35 minuti, poi l’allungo decisivo dei siciliani spegne le speranze coratine

Corato - lunedì 30 marzo 2026 15.11 Comunicato Stampa
La Fas Basket Corato non riesce a violare il parquet del PalaPadua, casa della Virtus Ragusa, e perde 87-77 al termine di una prova comunque positiva. I coratini restano nel match per circa 35 minuti ma alla fine si devono arrendere ai siciliani, trascinati da Fabi e Lanzi. Per l'ingresso ai playoff l'impresa è sempre più ardua, ma ancora non impossibile.

Ragusa non ha a disposizione il top scorer Brown, per problemi ad una caviglia. Corato segna il suo primo canestro della gara con Corral. Il quarto è equilibrato, la partita è importante per entrambe le compagini ed il punteggio ne risente. Nessuno dei due team prende il comando del gioco e del con Corato che resta sempre in scia e pareggia a quota 10 con la tripla di Paoletti. Nel finale sono Lanzi e Fabi che operano il primo break importante del match in favore dei ragusani (19-12), ma i pugliesi reagiscono e chiudono sotto dopo 10 minuti soltanto 19-16 grazie ai canestri di Dip e Manisi che riducono il gap di svantaggio prima della sirena finale.

Corato inizia bene anche nel secondo quarto e prosegue il break della fine del primo parziale con la tripla di Manisi ed il canestro di Corral (19-21, 0-9 totale dei neroverdi).

Ragusa rientra nel match che però continua a rimanere molto incerto. Corato tiene bene il campo, non sfigura a fronte dei più quotati e forti avversari e passa anche a condurre con la tripla di Manisi ed i canestri di Mulevicius (26-30). La gara è bellissima ed i ragusani con Lanzi ritrovano la parità. Nei minuti successivi sono i locali che passano a condurre e i pugliesi che inseguono a pochissima distanza (37-36).

Negli ultimi due minuti del quarto però, anche grazie ad un Corato che si disunisce e non trova più la via del canestro, è Ragusa a trovare un break decisivo a scappar via. La tripla di Adeola infatti da il la al micidiale 12-1 siciliano, anche grazie ai punti di Lanzi, Piscetta, Tumino e Peterson, con cui i locali chiudono in vantaggio all'intervallo 49-37, con l'unico punto coratino siglato da Dip.

Nel terzo quarto parte meglio Ragusa. È l'esperto Fabi, con 5 punti consecutivi, a prendersi la squadra sulle spalle (54-37). I coratini rispondono con Corral, che sblocca quota 37. I coratini giocano con grinta per rimontare il parziale e ritrovano le proprie certezze anche offensive. In questa fase l'inerzia della gara è favorevole ai pugliesi, che trovano un bel break di 13-0 con Manisi, Corral e Dip, tornando con pazienza e grande determinazione pienamente in corsa con la tripla finale di uno scatenato Manisi (57-52). Ragusa prova a tenere testa ai baresi ma gli ospiti non sono da meno e la gara torna ad essere incerta, sia pur con i padroni di casa a far l'andatura.

I coratini infatti con Mulevicius e Paoletti si riportano ad un possesso di distanza (62-59). Sul finire del quarto però è Ragusa che torna ad allungare suli 67-62, con la tripla di capitan Basile che aveva illuso i coratini e quella di Cardinali a restituire un po' di vantaggio ai siciliani.

Ultimo parziale che si apre col canestro di Adeola, ma Corato in avvio rimane a contatto con la tripla di Rapini (71-65). Il tema del match però non cambia, Ragusa è avanti e Corato insegue. Lanzi da una parte, Rapini e Mulevicius dall'altra sono i marcatori di questa fase (75-69). Paoletti tiene i suoi in scia (78-71) ma i pugliesi sbagliano alcune conclusioni in attacco e Ragusa ne approfitta per allungare con le triple di Ianelli e Fabi (84-72). Nel finale i siciliani controllano il parziale chiudendo vittoriosamente 87-77.

VIRTUS KLEB RAGUSA - FAS BASKET CORATO 87 – 77

RAGUSA: Cantone ne, Peterson 4, Cardinali 8, Piscetta 6, Fabi 22, Tumino 2, Adeola 15, Lanzi 21, Ianelli 9. All. Di Gregorio

CORATO: Corral 12, Manisi 22, Cabodevilla, Dip 14, Basile 6, Braga ne, De Rossi ne, Rapini 3, Mulevicius 10, Diaz, Paoletti 10. All. Verile Ass.All. Silvestrini

ARBITRI: Catalano di Pedara (CT) e Shamsaddinlou di Messina

PARZIALI: 19-16 49-37 67-62 87-77
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Fas Basket Corato
Playoff, l’Adriatica Industriale Virtus vola in gara 1: battuto il Cus Bari
30 marzo 2026 Playoff, l’Adriatica Industriale Virtus vola in gara 1: battuto il Cus Bari
Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
30 marzo 2026 Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
Altri contenuti a tema
Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria Corato esce a testa altissima da un confronto che sembrava impossibile
Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta Ultimo match firmato dal capitano Nicolò Basile
Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari Vincono 71-96 e centrano la quinta vittoria in trasferta
La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona I neroverdi non riescono a imporsi al PalaLosito
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta Rammarico dei coratini per i primi due quarti
La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli Si è dovuta arrendere nei secondi finali con 54-57
Fas Basket Corato, il 2026 inizia con la trasferta di Rende Fas Basket Corato, il 2026 inizia con la trasferta di Rende Uno scontro che Corato deve vincere per puntare decisamente alle zone alte della classifica
Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina Paoletti e Manisi regalano alla Fas Basket Corato il tanto atteso successo dopo due mesi e mezzo di delusioni ed amarezze
Da Corato al Palazzo di Vetro
30 marzo 2026 Da Corato al Palazzo di Vetro
Addio ad Antonio Di Gioia, coratino, già presidente dell’ordine degli psicologi di Puglia
29 marzo 2026 Addio ad Antonio Di Gioia, coratino, già presidente dell’ordine degli psicologi di Puglia
Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto»
29 marzo 2026 Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto»
Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine
29 marzo 2026 Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine
Inaugurata la tela di Luigi Basile nella Cappella del Cimitero
28 marzo 2026 Inaugurata la tela di Luigi Basile nella Cappella del Cimitero
Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati
28 marzo 2026 Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati
XII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”: il mondo classico parla al presente
28 marzo 2026 XII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”: il mondo classico parla al presente
Corato, tornare sui banchi… per costruirsi un futuro
28 marzo 2026 Corato, tornare sui banchi… per costruirsi un futuro
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.