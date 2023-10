Corato a spicchi: due sconfitte per le compagini coratine

Weekend sfortunato per la Corato a spicchi: il Basket Corato cede sul parquet del Pala Del Mauro con il punteggio di 87-72, nonostante un ottimo primo tempo; Nuova Matteotti nuovamente rimontata nel punteggio, cede nel finale al Pala Losito, contro una mai doma Pavimaro Molfetta per 74-75.Primo "referto giallo" per il Basket Corato, che bella quinta giornata del campionato di Serie B2, cede a domicilio ad Avellino con il punteggio di 87-72. I ragazzi di coach Gattone, dopo 15' di altissimo livello, cedono alla maggiore esperienza dei campani, pur giocando una buona partita. Dopo il 16-22 del primo quarto, che lasciava presagire ad un'altra serata di gloria, la Scandone ha prima impattato a quota 34, poi ha allungato di 9 al riposo lungo. Ritornati sul parquet, Avellino ha controllato con personalità, i neroverdi, insolitamente imprecisi, non hanno però sfigurato, sino all'87-72 finale. Mercoledì, per il turno infrasettimanale arriverà al Pala Losito Mola.FELICE SCANDONE AVELLINO – BASKET CORATO 87 – 72AVELLINO: Sanchez 26, Soliani 11, Pichi 6, Trapani 9, Bianco 18, Bassilekin, D'Offizi 7, Borea ne, Mazzagatti 10, Scolpini. All. SanfilippoCORATO: Del Tedesco 12, Sgarlato 2, Vaulet 16, Allier 2, Bellato 8, Lomello 5, Tomcic 20, Bruni 4, Janjusevic ne, Petrovic,, Perez, Montiks 3. All. GattoneARBITRI: Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Del Gaudio di Massa di Somma (NA)PARZIALI: 16-22 48-39 71-56 87-72USCITI PER 5 FALLI: LomelloIl cuore della Nuova Matteotti Corato non basta per evitare la terza sconfitta consecutiva: i ragazzi di coach Azzollini hanno sfoderato una prestazione encomiabile sotto il punto di vista del gioco e dell'impegno ma non sono riusciti ad aggiudicarsi il big match di giornata contro la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che rimonta nel finale e vince con il risultato di 74-75.Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso con il punteggio di 20-19 per i coratini, la NMC, grazie ad un super Latella, prova ad allungare con un parzialone di 18-3, ma la partita è tutt'altro che chiusa. Nel secondo tempo, la NMC incrementa il vantaggio sul +15 grazie alla tripla di capitan Mazzilli (54-39). Molfetta però non ci sta a recitare il ruolo di comparsa e nel finale di quarto rientra prepotentemente in partita con un break di 17-7, andando all'ultimo mini-intervallo sul -5 (61-56). In un quarto periodo punto a punto, Latella permette alla NMC di trovare il vantaggio a poco più di un minuto dalla fine della partita (74-72), ma il terzo tempo di Ippedico e l'1/2 di Infante a cronometro fermo ammutoliscono il PalaLosito e consentono a Molfetta di vincere con il risultato di 74-75.NUOVA MATTEOTTI CORATO - PAVIMARO PALLACANESTRO MOLFETTA 74 - 75CORATO: D'Imperio 2, Latella 30, Pekic 9, Pucci 8, Martinelli 2, Angarano n.e., Seye 12, Mazzilli 9, Allegretti n.e., Bojang 2. Coach: AzzolliniMOLFETTA: Caniglia n.e., Ippedico 11, Stella 25, Solimini n.e., Chiriatti 5, Didonna 3, Duval 16, La Macchia n.e., Kodra, Iannelli, Infante 15, Totagiancaspro. Coach: GesmundoParziali: 20-19; 42-31; 61-56; 74-75Arbitri: Tornese di Monteroni e Serra di BrindisiUscito per 5 falli: Mazzilli