Corato a spicchi: Terzo acuto di fila per il Basket Corato, esordio sfortunato per la NMC

Week-end a gioie alterne per la Corato a spicchi: in Serie B2 continua a sorprendere il Basket Corato che inanella la terza vittoria su altrettanti match, vincendo la seconda trasferta campana.Continua a volare il Basket Corato di coach Gattone nel campionato di Serie B2: sul difficilissimo campo di Marigliano, i neroverdi, nonostante una partenza con il freno a mano tirato (23-12), ribaltano la contesa grazie ad un terzo quarto da urlo (10-21). Nel tiratissimo finale, Vaulet e compagni sono più lucidi e, dopo una fase altalenante punto a punto, allungano fino al 59-69 finale. Decisivi nell'economia del match, i 20 punti di Tomcic.Al PalaLosito invece semaforo rosso per la Nuova Matteotti Corato, che nell'esordio in Serie C unica, subisce la rimonta di Lecce nei secondi finali, cedendo infine ai supplementari. La NMC conduce la gara con autorevolezza e senza particolari patemi d'animo fino al 35' (59-50), ma in un finale thrilling, in cui la stanchezza l'ha fatta da padrone, subisce il ritorno degli ospiti, con la tripla di Durini a sentenziare l'overtime (62-62). Nei 300" supplementari, l'esperienza degli ospiti ha la meglio sui coratini, che devono arrendersi 70-75.Prossimo turno: il Basket Corato ospiterà Lucera, domenica alle 18:00 al PalaLosito; prima trasferta invece per la NMC, che sfiderà a domicilio Barletta.