Corato Calcio, Maurelli: «Punteremo alla salvezza, ma ci faremo rispettare da chiunque»

È un Salvatore Maurelli motivato ed orgoglioso quello che si presenta ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza Pugliese 2023/2024.Dopo i molteplici dubbi circa l'iscrizione al massimo torneo regionale, il Corato si prepara ad affrontare la preparazione atletica, con la rosa ancora da puntellare. Così mister Maurelli alla vigilia dell'inizio della preparazione:«Aver avuto per la seconda volta la chiamata dal Corato mi ha riempito d'orgoglio, questa è una piazza storica che merita rispetto. Sono contento di come gli imprenditori del posto abbiano reagito all'emergenza, salvando questa realtà, sono tranquillo circa la bontà del progetto. A brevissimo scalderemo i motori per la prossima stagione, avrò a che fare con un gruppo molto giovane».Poi conclude: «Punteremo alla salvezza, ma ci faremo rispettare da chiunque e su ogni campo. Voglio un gruppo affamato e "cattivo" agonisticamente parlando, che sposi pienamente la mia mentalità.