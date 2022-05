Terzo scontro della finale per la promozione in Serie B. Sarà l'ultimo? I tifosi del Basket Corato lo sperano e chiedono alla squadra di compiere l'ultimo passo. Tra i neroverdi e il ritorno nei campionati nazionali di pallacanestro c'è una Virtus Molfetta spinta dalla forza della disperazione e convinta di poter rimettere tutto in discussione, in un'annata nella quale tre confronti diretti tra le migliori compagini della C Gold di Puglia si sono conclusi con l'affermazione della compagine impegnata in trasferta. Il rientro del fuoriclassedalla squalifica darà inevitabilmente maggiore pericolosità all'attacco del team molfettese, finito letteralmente in tilt contro la zona giovedì in gara2. Coache componenti del suo staff tecnico sono consapevoli dell'esigenza di alzare ulteriormente il livello della concentrazione e dell'intensità difensiva.Palla a due alle 19 per una sfida che promette scintille. Il pubblico del PalaLosito ha la possibilità di fare la differenza e trascinare l'Adriatica Industriale verso l'obiettivo agognato fin dall'inizio della stagione. Chiudere 3-0 significherebbe dimostrare una superiorità indiscutibile e certificare la promozione con l'imbattibilità nei playoff. Il conto alla rovescia per gara3 è quasi terminato.