2-0 per l'Adriatica Industriale e finalissima playoff indirizzata. Corato è vicina al traguardo della B: protagonista, per certi versi anche suo malgrado, il lungo Gigi Brunetti, che nel secondo confronto della serie ha messo a segno 10 punti oltre a fornire un ottimo contributo in difesa.«Siamo stati bravi dall'inizio a rimanere calmi e concentrati esclusivamente sulle questioni di campo, lasciando fuori tutte le chiacchiere che si sono fatte in settimane. Il risultato parla chiaro» ha commentatoal termine della sfida di giovedì sul parquet del PalaPoli.«Sono venuto qui per fare tutto ciò che serve alla squadra, entrando in punta di piedi» ha aggiunto, riferendosi al fatto di essere arrivato solo da pochi giorni a Corato per irrobustire il roster della compagine neroverde. «Se faccio canestro tutto viene più facile. Sono contento anche di essermi tolto qualche sassolino dalla scarpa» ha evidenziato.Il centro originario di Conversano, che ha già giocato a Corato e nella stagione in corso ha vestito la canotta di Mola fino alle semifinali, ha accettato l'offerta last minute, a mercato aperto, del club presieduto da. Fare piani per la prossima annata è ancora prematuro, c'è una finale da chiudere per riportare l'Adriatica Industriale in B ma non è escluso che Brunetti possa far parte del progetto tecnico futuro. L'attenzione, intanto, è rivolta al terzo atto in programma domenica al PalaLosito (inizio ore 19). «La tifoseria è stata stupenda in queste due gare e sono certo ci faranno volare anche nella terza partita come sanno fare solo loro».