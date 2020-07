Da Bari arriva Ernesto Dispoto, volto nuovo nella difesa neroverde

Un volto nuovo in casa Usd Corato Calcio 1946 che annuncia il tesseramento del calciatore Ernesto Dispoto.Dispoto classe '92, originario di Bari, è un difensore centrale con un curriculum sportivo di tutto rispetto, avendo accumulato esperienze sui campi di Serie C2, Serie D, Eccellenza e Promozione.Cresciuto nel settore giovanile del Bari, fa la sua prima importante esperienza con il Bitonto in Serie D, dove colleziona ben 26 presenze. Fondamentale tappa della sua carriera è Martina, dove rimane per tre stagioni, conquistando una indimenticabile promozione in Serie C2.Poi le esperienze a Termoli, Mola e Altamura, dove si divide tra Team e Fortis tra Eccellenza e Promozione, fino ad arrivare all'ultima esperienza nell'Unione Calcio Bisceglie, dove con 22 presenze e 3 reti, si dimostra uno dei pilastri della squadra biscegliese.Dispoto, difensore molto agile, abile nelle chiusure e con il vizio del gol, ben si adatta al modello di gioco di mister Scaringella e farà sicuramente comodo alla causa neroverde.