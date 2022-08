Sette reti realizzate, otto incassate. È il bilancio delle due amichevoli giocate dal Corato negli ultimi giorni. I neroverdi hanno affrontato il Molfetta, team di Serie D, giovedì 18 agosto: il test si è concluso con la vittoria degli avversari per. Le reti coratine sono state siglate da, autore della doppietta che è valso il vantaggio parziale (1-2) eper il momentaneo 2-3. Un calo fisico piuttosto evidente nella fase conclusiva del confronto - dovuto non solo alla differenza di categoria ma allo scarto significativo fra le tempistiche di inizio della preseason - ha prestato il fianco al team molfettese, che ha incrementato il bottino nel finale.Sabato 20 agosto, invece, il Corato ha superato la compagine Primavera del Bari:il punteggio, determinato da uno scatenato(ancora doppietta) e dai gol di. Sembra evidente la necessità di oliare qualche meccanismo in fase di non possesso ma il dinamismo e la produttività del reparto avanzato sono fuori discussione. Il lavoro proseguirà nelle prossime settimane in attesa di conoscere l'avversario del doppio confronto del primo turno della fase regionale di Coppa Italia, che andrà in scena il 4 e l'11 settembre.