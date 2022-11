ECCELLENZA, girone A - 11ª giornata

CLASSIFICA

ECCELLENZA, girone A - 12ª giornata

Solo un pareggio per il Corato fra le mura amiche del "Coppi" nell'incrocio con un San Marco che ha saputo difendersi con ordine. Lo 0-0 è costato il primato alla compagine di Fabio Di Domenico, ora a -2 dal Manfredonia. Un peccato perché il mancato successo, al netto di una prestazione di tenore inferiore rispetto ad altre ottime prove, è dovuto in particolare all'incapacità di sfruttare le opportunità maturate nel corso della sfida.Palla gol per Frappampina al 14' su imbeccata di Koné: tocco d'esterno e respinta del portiere ospite proteso in uscita. Un sinistro in girata di Suriano al 18' ha impegnato l'estremo avversario in una parata non semplice. Lo stesso attaccante andriese ci ha provato con un tiro da posizione defilata al 43' ma senza fortuna. Bravo ancora Coppola sul destro a giro di Frappampina in chiusura di frazione.Una botta dalla distanza di Cannito al 55' si è spenta oltre la traversa. Al 70' l'episodio che avrebbe potuto dare una svolta al match: entrata ingenua in area garganica su Campanella e rigore per il Corato. Suriano, dal dischetto, ha angolato la conclusione calciando però debolmente e Coppola ha intuito bloccando il pallone. Fuori misura il calcio piazzato di Spadavecchia al 76'. L'atteso forcing finale non ha prodotto nulla di concreto, incrementando l'amarezza per un'occasione sfuggita. Nulla, naturalmente, è compromesso.Manfredonia-Unione Calcio Bisceglie 2-0Borgorosso Molfetta-San Severo 4-1Foggia Incedit-Real Siti 0-3Orta Nova-Unione Sportiva Mola 1-1Vigor Trani-Canosa 1-6Bisceglie-Polimnia 1-0Manfredonia 26; Corato, Bisceglie 24; Canosa 20; Borgorosso Molfetta, Unione sportiva Mola 18; Real Siti, San Severo 16; Unione Calcio Bisceglie 15; Orta Nova 12; San Marco in Lamis 11; Polimnia 10; Foggia Incedit 3; Vigor Trani 0.Canosa-Orta NovaFoggia Incedit-Vigor TraniReal Siti-ManfredoniaSan Severo-San Marco in LamisUnione Calcio Bisceglie-BisceglieUnione Sportiva Mola-Borgorosso Molfetta