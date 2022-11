Vincere per tenere il passo di un Manfredonia che nell'anticipo di sabato non ha lasciato nulla al caso, regolando l'Unione Calcio Bisceglie. Vincere per confermare di poter competere fino in fondo per il primato in classifica nel girone A di Eccellenza. Il Corato chiede strada al San Marco nell'incrocio dell'undicesima giornata del massimo campionato calcistico regionale: l'appuntamento è per le 14:30 di domenica 27 novembre al "Coppi" di Ruvo. I neroverdi non possono concedersi passi falsi: lo sa benissimo misterche non a caso si è espresso in termini molto chiari sul valore della sua squadra, riconsocendone i meriti ma al tempo stesso esortandola a dare ancora di più considerati gli eventi ed esponenziali margini di crescita, specie dei calciatori più giovani.La gara contro il team garganico andrà perciò approcciata con la massima determinazione, tenendo anche conto delle condizioni meteo che appaiono poco favorevoli. Un Corato deciso a far sua la partita è quello che si aspettano i tifosi neroverdi, che hanno applaudito e apprezzato l'ottima prestazione sfoderata nel turno precedente con il Bisceglie e continuano a sostenere a gran voce un gruppo che sta ripagando l'affetto e le attenzioni della piazza.