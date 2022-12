Tirare fuori il meglio dalle opportunità sfuggite è una qualità preziosa per qualsiasi gruppo. Il Corato proverà a farlo a cominciare dal match in programma domenica sul rettangolo del Poliminia. I neroverdi, bloccati sullo 0-0 dal San Marco nel confronto di domenica al "Coppi" di Ruvo di Puglia, sono scesi al secondo posto in graduatoria nel raggruppamento A del torneo di Eccellenza pugliese ma puntano a restare ai vertici: la trasferta di Polignano precederà il match interno contro il San Severo di domenica 11, che archivierà il girone d'andata del massimo campionato calcistico regionale.Dicembre, naturalmente, è il mese degli inevitabili sconvolgimenti degli organici delle squadre, con il mercato riaperto e valori modificabili attraverso sacrifici ed investimenti rilevanti. Il club neroverde è particolarmente attento alle dinamiche extra-campo: un tentativo di rafforzamento del roster, considerata l'ottima situazione di classifica, sarebbe più che comprensibile. L'obiettivo è compiere le mosse più adatte per integrare altri calciatori negli equilibri finora ben gestiti dall'allenatore Fabio Di Domenico. Il Corato ha segnato 16 reti in 11 partite di Eccellenza: un dato senza dubbio migliorabile e non è escluso qualche nuovo arrivo proprio nel reparto avanzato allo scopo di incrementare le opzioni tattiche e accrescere il potenziale d'attacco del team.