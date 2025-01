La partita di calcio delle rappresentative del clero vs giovani

Nell'ambito delle celebrazioni per la festa di San Giovanni Bosco, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie invita tutti a partecipare alla seconda edizione dell'evento intitolato "L'educazione è cosa di cuore".Il momento culminante sarà una partita di calcio, in programma martedì 28 gennaio, alle ore 20.30, presso la Parrocchia San Gerardo di Corato.La sfida vedrà contrapposte la rappresentativa del clero e i giovani della diocesi, in un clima di amicizia e sana competizione. L'iniziativa, oltre ad essere un'occasione di divertimento, rappresenta un modo per sottolineare l'importanza del dialogo e del rapporto educativo tra sacerdoti e giovani, seguendo l'esempio di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù e grande educatore.L'invito è rivolto a tutta la comunità diocesana per vivere insieme un momento di festa e condivisione, nel segno dello sport e dei valori cristiani.