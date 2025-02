Il primo "Memorial Luigi Mariano"vinto dalla Gran Football Corato

Nei giorni 4 e 5 febbraio sul campo della Sacra Famiglia, si e' svolto il primo "Memorial Luigi Mariano", un torneo di calcio dedicato alla memoria del giovane coratino venuto a mancare lo scorso anno a soli 13 anni dopo aver combattuto contro un sarcoma.L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Corato e in collaborazione con l'associazione cattolica Santa Bernardetta, ha visto la partecipazione delle società Gran Football Corato, vincitrice del Memorial nella finale tutta coratina contro la Virtus Corato e Soccer Ruvo e Soccer Boy Ruvo di Puglia, scese in campo per onorare il ricordo di Luigi attraverso il gioco e la condivisione dei valori sportivi.I genitori di Luigi hanno organizzato il torneo in collaborazione con l'associazione Santa Bernadette a cui sono vicini, la parrocchia Sacra Famiglia con il suo parroco Don Fabrizio Colamartino a pochi giorni dalla festa della Madonna di Lourdes e dopo la finale hanno ringraziato i presenti per la partecipazione nel ricordo del loro figlioletto prematuramente scomparso.